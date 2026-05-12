“40 gadu laikā nekas tāds vēl nebija pieredzēts!” Kāpēc policija Jaunjelgavas pusē apturēja satiksmes autobusu? 8
Neparasts incidents fiksēts Jaunjelgavas pusē, kur likumsargi apturējuši satiksmes autobusu, par to vēstī TV3 raidījums “Bez Tabu“. Iemesls šoreiz nav bijis ātruma pārsniegšana vai tehniskas kļūmes, bet gan pretējais – šoferis esot braucis tik lēni, ka piesaistījis policijas uzmanību un acīmredzot raisījis kādas aizdomas.
Pēc transportlīdzekļa apturēšanas noskaidrojies, ka šoferis ir pilnīgi skaidrā un viņa veselības stāvoklis ir atbilstošs darba veikšanai. Vadītājs savu lēno braukšanas stilu pamatojis ar vēlmi maksimāli rūpēties par pasažieru drošību un saudzēt tehniku uz konkrētā ceļa posma, kura stāvoklis bijis neapmierinošs.
Lai gan sods par šādu rīcību netika piemērots, incidents izraisījis diskusijas par to, kur novilkta robeža starp piesardzību un traucēkli ceļu satiksmē. Plašāk skatieties pievienotajā sižetā.