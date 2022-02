Publicitātes foto

Riteņi, kas tika uzstādīti jūsu transportlīdzeklim, ir izstrādāti tā, lai tie lieliski atbilstu jūsu transportlīdzekļa balstiekārtai, pārnesumam un virsbūvei, kas var ietekmēt braukšanas kvalitāti un transportlīdzekļa veiktspēju. Bet tas nenozīmē, ka automašīnai nevar uzstādīt citus diskus.

Lai saprastu, kādi riteņi derēs jūsu transportlīdzeklim, apskatīsim disku izmērus un dažus pamata parametrus.

Kāpēc jāmaina diski

Ir daudz iemeslu, kāpēc jūs varētu vēlēties nomainīt diskus. Varbūt vēlaties papildu riteņu un riepu komplektu vieglai uzstādīšanai katru ziemu, vai arī jūs meklējat papildu veiktspēju un vadāmību. Biežākais disku maiņas iemesls tomēr ir vizuālais izskats.

Neatkarīgi no jūsu iemesla ir svarīgi ņemt vērā, ka nepareiza riteņu izvēle var izraisīt braukšanas diskomfortu un auto balstiekārtas palielinātu noslodzi, kas var novest pie tās defektiem.

Kā nolasīt riepu un atrast diska izmēru

Vispirms sāciet ar sava transportlīdzekļa riteņa izmēru. To var atrast uz oriģinālo riteņu riepu sānu malām vai vadītāja durvju ailes vai uz benzīna bākas vāciņa.

Diska diametrs

Riteņa diametrs (collās vai milimetros) ir piecu ciparu un burtu kopa. Parasti tas ir atrodams diska iekšpusē uz spieķiem kā gravējums. Piemēram 16×6.0 vai 20×10. Ko nozīmē diska izmēra skaitļi? Šis skaitlis norāda attālumu starp abām bortu sēžas vietām, kur riepa ir piestiprināta pie riteņa.

Diska platums

Riteņa izmērs ietver arī tā platumu un iznesumu (ET) no centra ass. Platums ir attālums no vienas diska malas līdz otrai. Parasti tiek norādīts collās, piemēram 6.5, 7.0 utt.

Iznesums (ET)

Iznesums norāda, cik tālu uz iekšu vai uz āru atrodas montāžas virsma attiecībā pret riteņa viduslīniju. Centra līniju aprēķina, vienkārši sadalot riteni divās vienādās daļās. Ir pieejami rīki, lai precīzi izmērītu jūsu viduslīniju. Nobīde norāda, cik tālu uz iekšu vai uz āru atrodas montāžas virsma attiecībā pret diska viduslīniju.

Lūk, kā nobīde nosaka jūsu disku izskatu. Ja rumbas stiprinājuma virsma atrodas centra līnijas priekšā, auto diski un riepa tiks ievilkti uz iekšu. To sauc par pozitīvu nobīdi.

Ja tie atrodas aiz viduslīnijas, jūsu diski būs vairāk izbīdīti no transportlīdzekļa virsbūves. Tā ir negatīva nobīde. Vienkāršā valodā runājot, jo lielāks ET, jo riteņi būs dziļāk auto arkās, jo ET mazāks vai pat ar mīnus zīmi, jo riteņi būs vairāk uz ārpusi.

Kā mainās riteņa izvietojums attiecībā pret automašīnu, ja tiek mainīti iepriekš aprakstītie parametri, var vizuāli novērtēt paplašinātajos riepu kalkulatoros: https://www.riepas.lv/Paplašinātais-riepu-kalkulators

Diska centra caurums (CB)

Lai nodrošinātu, ka disks pareizi uzsēžas uz automašīnas rumbas ir jāzina diska centra cauruma diametrs un automašīnas rumbas sēžas vietas diametrs. Parasti apzīmē ar burtiem CB. Populārākie ir 57.1, 66.6, 72.6.

Ja diska CB ir lielāks, nekā automašīnas rumbas diametrs, tad var izmantot centrējošos gredzenus, kas tiek ievietoti starp diska caurumu un rumbu. Ja diska CB ir mazāks, nekā riteņu rumba, tad gan šādi diski Jūsu automašīnai nederēs.

Skrūvju skaits un attālums starp tām (PCD)

Lielākajai daļai mūsdienu transportlīdzekļu ir 4, 5, 6 skrūvju vietas. Retāk 3 vai 8. Parasti tiek attēlots šādā formātā -5×112, kur pirmais cipars ir skrūvju skaits un otrais skaitlis ir milimetri starp tām.

Lai gan pirms diska komplekta iegādes ir svarīgi saskaitīt transportlīdzekļa skrūvju skaitu, ir svarīgi, lai izvēlētajiem diskiem būtu attiecīgs attālums starp skrūvju vietām. Piemēram, diskiem ar 5 skrūvju vietām, attālums starp tām var būt gan 100, gan 112, gan 114.3 mm.

Izmērīt attālumu starp skrūvēm nav viegls uzdevums. Ja ir 4 skrūves, tad tas ir salīdzinoši viegli, jānomēra attālums starp tālāko skrūvju vidiem. Lai to izdarītu diskiem ar 5 skrūvēm ir jāzīmē iedomāta apļa līnija un jāmēra no vienas skrūves vidus pa diametru uz iedomātā apļa malu.

Vieglāk šo parametru ir atrast interneta dzīlēs pēc konkrētā auto modeļa vai uz diska iekšpuses, kur parasti šie skaitļi ir atrodami šādā formātā – 5×112 vai 6×139 vai tamlīdzīgi.

Atcerieties, ka šie mērījumi nav jāveic pašam. Meklējiet profesionāļa palīdzību, ja tāda ir nepieciešama.