“Koks paliek koks!” Latvijas hokeja izlases galvenais treneris Vītoliņš un hokejists Ozoliņš TV ēterā piedzīvo amizantu situāciju 0

20:24, 14. februāris 2026
Latviešiem aizvakar sākās īsts zelta laiks – iespēja sekot līdzi mūsu vīriešu hokeja izlasei ziemas olimpiskajās spēlēs.

Pirmajā spēlē Latvija spēlēja pret vienu no favorītēm – ASV. Rezultātā piekāpāmies lielvalstij ar 1:5 rezultātu. Savukārt šodien vīri mērojās spēkiem ar Vācijas izlasi. Spēle bija ļoti aizraujoša un spraiga, bet galu galā visi varējām uzlīksmot, jo Latvija guva uzvaru ar 4:3 rezultātu.

Kā zināms, jau vairākus gadus Latvijas izlases galvenais treneris ir Harijs Vītoliņš. Šogad treneru štābam uz ziemas olimpiskajām spēlēm pievienojās arī leģendārais hokejists Sandis Ozoliņš. Abiem olimpiādes TV ēterā sanākusi amizanta situācija.

“Kad kameras vīrs jau kuro reizi sazverējies pret Hariju Vītoliņu,” vietnē “Threads” raksta Elīna. Video redzams Sandis Ozoliņš, taču titros viņš norādīts kā galvenais treneris Harijs Vītoliņš.

“Vītoliņš mēģināja labot šo kļūdu – mērķtiecīgi nākot kadrā, kamēr operators izvairās,” iesmej Baiba.

“Koks paliek koks,” joko Ieva.

“Varbūt kameras vīrs mums dod nelielu ieskatu, kas būs nākamais galvenais treneris,” min Klāvs.

Ekrānšāviņš

