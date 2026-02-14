FOTO: Ekrānšāviņš/ “Instagram”

Neizmērojams atbalsts: sabiedrībā zināmas personības izsaka līdzjūtības vārdus Dukuru ģimenei 0

19:44, 14. februāris 2026
Šodien Latviju pāršalca sēru vēsts – dziedātāja Paula Dukure, kuru Valsts policija vakar izsludināja meklēšanā, tika atrasta bez dzīvības pazīmēm. Šādu informāciju vietnē “Instagram” pavēstīja arī Paulas brālis Miks Dukurs, kurš publiskajā vidē saņem milzīgu sabiedrības atbalstu.

Paula Dukure atrasta mirusi
“Mūsu Paula ir devusies mūžībā. Informācija par atvadīšanos sekos nākamnedēļ. Šobrīd ļoti lūdzam cienīt ģimenes mieru,” šodien paziņoja dziedātājs. Komentāru sadaļā pie šīs publikācijas jūtama spēcīga vienotības sajūta – līdzjūtības vārdus izsaka daudzi sabiedrībā zināmi cilvēki.

Savu līdzjūtību komentāros izteikušas tādas personības kā Lina Mūze Sirmā, Andris Ērglis, Maija Sējāne, Oskars Deigelis, Elita Patmalniece, Edijs Pipars, Diāna Kubasova, Mārtiņš Upenieks, Viktorija Plēpe, Jānis Kļaviņš, Amuna Davis, Nauris Didrihsons, Rūta Dūduma Ķirse, Elmārs Tannis, Monta Čubare, Gints Grāvelis, Alina Keller, Dainis Deigelis, Māra Upmane-Holšrteine, Jānis Zvirgzdiņš, Ieva Biteniece, Andris Ābelīte, Kashers, Emīls Balceris, Līga Robežniece, Mārtiņš Spuris, Gundars Lintiņš, Marika Kamrano Ģederte, Sindija Bokāne, Markus Riva, Renārs Zeltiņš, Aija Andrejeva, Rūta Dvinska un daudzi citi.

Daļa personību pauž, ka šīs ziņas bijis liels satricinājums. Tāpat sabiedrībā izskanējuši vairāki atgādinājumi rūpēties un pieskatīt sev apkārt esošos cilvēkus.

Izsakām visdziļāko līdzjūtību ģimenei un tuviniekiem.

