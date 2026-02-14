Ko Slaidiņš domā par to, ka olimpiādē krievi startē zem neitrāla karoga? 0

TV24 raidījumā “Aktuālais par karadarbību Ukrainā” kāds skatītājs uzdeva raidījuma viesim Jānim Slaidiņam, NBS majoram un Zemessardzes štāba virsniekam, jautājumu par to, kāds ir viņa viedoklis, ka olimpiskajās spēlēs krievi startē zem neitrāla karoga.

Slaidiņš savā manierē pasaka skaidri un saprotami: “Nav tāda neitrāla karoga! Šis cilvēks vienalga ir agresorvalsts pārstāvis!”

Plašāk Slaidiņa viedokli par to, kā šie krievu sportisti nokļuvuši līdz startam olimpiskajās spēlēs, kā tas bijis iespējams un vai viņiem tur ir pelnīta vieta atrasties, skatieties pievienotajā video.

