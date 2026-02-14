Aizmirsti par sirsniņām un rožu pušķiem! Šajās valstīs Valentīna dienas svinēšana ir aizliegta 0
Valentīna dienai ir vairāk nekā 16 gadsimtu sena vēsture, kas aizsākās senajā Romas Luperkālijas festivālā. Rietumeiropā masu svinību tradīcija radās jau 13. gadsimtā, un Amerikas Savienotajās Valstīs tā tika oficiāli atzīta 1777. gadā. Laika gaitā svētki kļuva par populāru sabiedrisku pasākumu, kas veltīti mīlestībai.
Tomēr daudzās pasaules valstīs Valentīna diena tiek uzskatīta par draudu vietējām reliģiskajām normām vai kultūras tradīcijām. Dažās valstīs tās svinēšana ir stingri aizliegta, un mēģinājums dāvināt ziedus vai apsveikuma kartīti 14. februārī var pat novest pie cietumsoda.