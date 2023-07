Koncertzāles vadītājs Ķirsis: “Rietumeiropas klausītājiem ir bailes uz šejieni braukt…” Ieteikt







“Kopš pagājušā gada februāra pasaulē, it sevišķi mūsu reģionā, ir ļoti būtiskas izmaiņas tūrisma jomā. Patīk mums vai nē, bet tomēr ir trīs lielas valstis – tā ir Baltkrievija, Ukraina un Krievija, no kurām ienākošais tūrisms faktiski vispār ir nulle. Skandināvi vēl kaut cik, necik…Bet bija mūsu klausītāji tomēr arī Rietumeiropas klausītājs, kuriem ir vienkārši bailes uz šejieni braukt,” tā TV24 raidījumā “Preses klubs” sacīja SIA “Dzintaru koncertzāle” un VSIA “Latvijas koncerti” direktors Guntars Ķirsis, apspriežot aktualitātes tūrisma jomā un to, kā tas ietekmē Latvijas kultūras nozari, tostarp koncertu apmeklētāju skaitu.

Jūrmalas pilsēta varbūt ir “labākā situācijā”, jo esot ievērojami palielinājies no Lietuvas iebraucošo tūristu skaits. “Kad viņi – tālu dzīvojošie Japānā, ASV vai tepat Francijā paskatās to karti un paskatās, kur ir robeža, un paskatās tās šausmas, ko Krievija dara Ukrainā, un par to neprognozējamo lietu, kas vispār var būt…Tad viņi, protams, apsver, kurš reģions ir drošāks. Un viņu izpratnē mēs neesam pats drošākais reģions. Un to mēs īstenībā jūtam,” tā sacīja Ķirsis “Preses klubā”.

Ķirsis pievienojās citu raidījuma viesu paustajam, ka tieši mūsu Latvijas iedzīvotāju vēlme dzirdēt un baudīt mūziku ir apbrīnojama. “Īstenībā tas, kas šobrīd ir, tas galvenais klausītājs ir mūsu – Latvijas klausītājs no visas Latvijas, un iekšējais tūrisms ir pieaudzis, jā,” tā uzsvēra SIA “Dzintaru koncertzāle” un VSIA “Latvijas koncerti” direktors Ķirsis.

Kā liecina jaunākā statistikas informācija, kas publicēta 14.jūlijā, tad šogad maijā Latvijas tūristu mītnēs apkalpots 202 100 ārvalstu un vietējo viesu, kas ir par 22,2% vairāk nekā 2022.gada maijā, tā atklāj Centrālās statistikas pārvaldes dati. Šā gada piecos mēnešos Latvijas tūristu mītnēs apkalpoti 758 200 ārvalstu un vietējo viesu, kas ir par 29,2% vairāk nekā 2022.gada pirmajos piecos mēnešos, tomēr tas ir par 18,1% mazāk nekā 2019.gada pirmajos piecos mēnešos, laikā pirms pandēmijas.

Visvairāk ārvalstu viesu uzņemts no Lietuvas (17 300), Igaunijas (13 600), Vācijas (10 700), Somijas (7800), Lielbritānijas (6500), Polijas (5700), ASV (5400) un Zviedrijas (5100).

Salīdzinot ar pērnā gada maiju, ievērojami pieaudzis viesu skaits no Slovākijas (8,8 reizes), Šveices (6,6 reizes) un Čehijas (3,5 reizes), kas skaidrojams ar maijā Rīgā notikušā Pasaules čempionāta hokejā ietekmi. Viesu skaits no šīm valstīm pārsniedza arī pirms pandēmijas 2019.gada maijā apkalpoto viesu skaitu – no Slovākijas (5,7 reizes), Čehijas (četras reizes) un Šveices (2,1 reizi).

Visvairāk ārvalstu viesu uzņemti Rīgā – 75,6%, Jūrmalā – 8,2%, Liepājā – 2,6%, Mārupes novadā – 2,5%, Siguldas novadā – 1,5%, Bauskas novadā – 1,2% un Cēsu novadā – 1,1%.

Šī gada maijā tūristu mītnēs apkalpoti 82 000 Latvijas iedzīvotāju, kas ir par 5,5% vairāk nekā 2022.gada maijā un par 6,5% vairāk nekā 2019.gada maijā pirms pandēmijas. Vietējo iedzīvotāju pavadīto nakšu skaits bija 132 700, kas ir par 1,6% vairāk, salīdzinot ar iepriekšējā gada maiju.

Vispopulārākās Latvijas iedzīvotāju apmešanās vietas bija Rīgā, kur apmetās 26,8% viesu, Jūrmalā – 9,6%, Liepājā – 9%, Cēsu novadā – 4,2%, Siguldas novadā – 4,1%, Daugavpilī – 3,3% un Valmieras novadā – 3%.

































































































































































































































































































































































































