Augstas kvalitātes brīvdienu māja, kurā telpas var noīrēt arī pasākuma rīkošanai un, galvenais, kurā viss interjers ir piepildīts ar trīsdesmit Latgales amatnieku darbiem. Tu atbrauc, paliec pa nakti, sarīko tikšanos, atpūties un pie reizes it viss, kam šeit pieskaries, ir gādīgu roku izlolots. Ja patīk un gribas teikt: «Es tādu krūzīti, dizaina gaismekli, dvielīti vai lina palagu gribētu savās mājās», tad to arī var uz vietas iegādāties. Kāda kliente pēc palikšanas viesu namā, jau prombraucot, vēlreiz noprecizēja e-pastu un apsolīja: «Es Jums rakstīšu!» Daudzi tā saka. Šoreiz tā bijusi ne tikai pateicības vārdu vēstule, bet arī konkrēts piedāvājums sadarboties ar lielveikalu tīklu Sky. Kopš 2020. gada Ziemassvētkiem četros lielos pasūtījumos dažādi Latgales amatnieku darinājumi jau pāri piecpadsmit tūkstošu eiro vērtībā ir aizceļojuši uz Rīgu.

Tāda kopīga Latgales amatnieku radīto vērtību vieta un pārstāvniecība ir tapusi Līvānos ar Marikas Rudzītes-Griķes vērienu un ar viņas mammas Emeritas Rubines gādību tiek uzturēta. Šī vieta jau ir piecu paaudžu kopīgs stāsts!

Katram savs šķūnītis

Marikas vecvectēvs Antons Rubins Pirmā pasaules kara laikā zaudēja abas kājas. Toreiz viņam bija tikai deviņpadsmit gadu. Spīts, neatlaidība, labu cilvēku atbalsts, vietējo koka amatnieku padoms, paša rokas un galva uz pleciem ļāva šeit, netālu no Daugavas un Dubnas upes satekas, uzcelt koka baļķu māju un nelielu šķūni, kuram vienā galā savulaik bija ierīkota arī vieta mājlopiem. Baļķus toreiz pludinājuši pa Daugavu no upes otra krasta – tie bija cirsti Sēlijas pusē. 1936. gadā jau pieminētais šķūnis/kūts bija uzcelts.

Pēc daudziem gadiem 1988. gadā Līvānos atgriezās Antona mazmeita Emerita. Pirms tam viņa bija studējusi Rīgā un daļu mūža pavadījusi Vidzemē, mācījusi angļu valodu Līvānos. Šo arodu sākotnēji bija izvēlējusies arī viņas meita Marika. Tad nākušas dažādas projektu idejas, un Marika aizrāvās ar dažādiem lina izstrādājumiem – tapa zīmols ArGaumi (Linen with Taste) – un piedalījās neskaitāmos amatnieku tirdziņos, Latvijas un ārzemju izstādēs. (Starp citu, šī raksta autors ar Mariku tieši tā arī iepazinās – apskatīja piedāvājumu un palūdza uzšūt vienu lielāku somu, lai var ielikt arī datoru, un virsū izšūt svītrkodu ar Made in Latgola/Taiseits Latgolā zīmolu.)

Apmēram vieni un tie paši amatnieki no malu malām brauc uz aptuveni vieniem un tiem pašiem gadatirgiem. Protams, ir prieks par atkalsatikšanos, taču aizvien gaisā virmojusi arī kāda vajadzība pēc ciešākas sadarbības – jau no 2015. gada tika lolota ideja par nepieciešamību efektīvāk izmantot ierobežotos mazo ražotāju resursus, lai kopīgiem spēkiem varētu pacelties augstāk un likt par sevi sadzirdēt arī tālākās Latvijas vietās – parādīt mūsdienu amatniecībai piemītošo radošumu, sirsnīgo dizainu un augsto darba kvalitāti. Amatniecība nav tikai vēsturisko arodu kopšana, bet arī vērtībās balstīta atbilde modernajai pasaulei, kur visam jābūt praktiskam, ekoloģiskam un ērti lietojamam.

Daudzi stāsta, ka grib dzīvot Latgalē, bet tur nekas nenotiek. Marika šo stereotipu gribēja sagriezt kājām gaisā. Sākās ciešāka sadarbība ar tuvākiem un tālākiem kaimiņiem, līdz tapa arī projekts par šķūnīša pārbūvi. Ar Eiropas līdzfinansējuma piesaistes apstiprinājumu vēl nekas nebeidzas. Kur rast priekšfinansējumu idejas īstenošanai? Vienu brīdi jau gribējies atteikties no projekta, taču asinīs plūstošais vecvectēva Antona spīts un atbildība par dzimtas mājām lika sapurināties un aktal meklēt risinājumu. Talkā nākuši cilvēki, ar kuriem kopīga sadarbība bija iekrāta jau desmit iepriekšējo gadu laikā, pat Emeritas bijušie kaimiņi un bijušie skolēni un viņu vecāki bija gatavi aizdot, lai sapnis īstenotos. Aizdevums uz goda vārda, bez jebkādām īpašām garantijām – tikai pāris vārdu līgumā.

2019. gada 1. decembrī atjaunotais šķūnītis vēra vaļā durvis, piedāvājot iespēju trīs vienā – apskates vietu, kas reizē ir arī amatnieku darinājumu veikaliņš, nelielu pasākumu rīkošanas vietu, jo telpas var iznomāt nelielu semināru vai svinību vajadzībām, un ekskluzīvu naktsmītni.

Zināšanas, pieredze un praktiskas mantas

Marika ir aktīva ceļotāja. Vismaz divas reizes gadā viņai kopā ar ģimeni ir kaut kur jāaizbrauc, jāizbauda un jāapskatās. Ceļošana ir arī svarīga personīgās attīstības motivācija – tā ir iespēja apskatīties citu pieredzi no cita skatpunkta un caur šādu prizmu arī izvērtēt paša ikdienā darīto, iespējams, palīdz izvirzīt jaunus mērķus un pēc tiem atkal tiekties. Ja citi var, tad kāpēc lai mēs tā nevarētu? Daudzās valstīs būts un daudz kas redzēts, līdz no daudzām un dažādām vietām un idejām kopā veidojies, integrējies un lipinājies Handmade Latgola koncepts. Marika atzīst, ja pati nekad nebūtu bijusi pieczvaigžņu viesnīcā, tad droši vien arī nezinātu, uz ko tiekties savā viesu namā.

Ja ne piecas, tad četras zvaigznes savam atjaunotajam un pamatīgi pārbūvētajam namam saimniece gan gribētu dot – tā ir kopējās kvalitātes augstā latiņa, kas balstīta uz vērtībām it visā, sākot ar lina gultas veļu, kafiju vai minerālūdeni klientam un beidzot ar savlaicīgu atbildēšanu uz ziņām un 24/7 režīma iespējām ierasties ciemos, apmesties un saņemt latgaliskās viesmīlības siltumu.

Šeit viss ir ērti un gaumīgi iekārtots. Augšstāvā visa apdare ir no koka, atvesto būvmateriālu paletes izmantotas lietderīgi – tapušas pamatnes gultām un arī galdiņi, uz kuriem izvietot amatnieku darinājumus, ārā koka dēļu terase un ērtas mēbeles pasēdēšanai. Turpat pagalmā arī senā aka ir atjaunota – ar Dagdas amatnieku (Stanislava Maļkeviča) atbalstu tapusi koka apdare ar visu skaidu jumtiņu. Te jāpiebilst, ka gardais akas ūdens tiek arī Handmade Latgola viesiem.

Gan viesistabā, gan virtuvē, gan guļamistabās un pat vannasistabā ir izvietoti vairāk nekā 300 dažādi Latgales amatnieku darinājumi. Visu var apskatīt, pataustīt un, ja ļoti iepatīkas, arī uzreiz izmantot, vēlāk par to attiecīgi samaksājot, un ņemt līdzi uz mājām. Par vairākiem amatniekiem žurnāls Baltijas Koks jau ir stāstījis savās lappusēs: Juri Gavaru ar klūgu pinumiem un Jāni Ziemeli ar interjera elementiem gaismas un koka saplākšņa sakausējumā. Te ir arī dažādi citi praktiski koka darinājumi: sālstrauki, koka virpotas bļodas, vīna pudeļu statīvi un atslēgu piekariņi (Juris Kokins no Krāslavas); alus kastes, krūžu paliktņi un virtuves dēlīši (Jānis Sparāns no Preiļiem); dažādas koka skulptūras, kuras var izmantot gan ārā, dārzā, gan iekštelpās (Valdis Grebežs no Višķiem); koka taburetes, uzkodu trauki, koka karotes un nazīši, virtuves lāpstiņas (Jānis Leflers); koka lustras un svečturi, kā arī dažādi dekoratīvie trauki no koka (Elīna Kalniņa no Balviem).

Klāt nāk arī keramikas un stikla trauki, dažādi suvenīri, gaismas elementi, lina izstrādājumi, rotaļlietas, sveces, dizaina elementi – dažādas īpašas mājlietas. Šī mājvieta arī ieguvusi pat otru nosaukumu Latgales IKEA, jo visi amatnieki nāk no vēsturiskās Latgales teritorijas (līdz Aiviekstei), tālāk sadarbību meklēt nav vērts, jo šīs telpas (kopā 100 kvadrātmetri) nav bezizmēra un stipri vairāk amatnieku ražojumu vienkārši nav, kur izvietot.

Dažu gadu laikā padarīto novērtēja arī kāda kliente, kura izrādījās Rīgas lielveikalu ķēdes Sky pārstāve un tieši strādāja ar jaunu produktu piesaisti un piedāvājuma paplašināšanu veikalos. Viņa lūdza Mariku atsūtīt piedāvājumu, kas arī tika izdarīts, nosūtot trīsdesmit veidu dažādu produktu. Divpadsmit pozīcijas tika iekļautas pasūtījumā. Kopā septiņi Latgales amatnieki to īstenoja. Vienam amatniekam šāda piedāvājuma sagatavošana būtu ļoti grūts uzdevums. Nu jau bijuši četri pasūtījumi par kopējo summu pāri par 15 000 eiro. Sākumam nav slikti!

Ar skatu uz priekšu

Saimnieki saprot, ka telpas ir ierobežotas un nav iespēju tās paplašināt. Tiek plānotas vairākas idejas āra teritorijas plašākai izmantošanai un papildus tiek pieslīpēta kvalitāte visos posmos, lai celtu un kāpinātu jau visa esošā vērtību. Papildus sadarbībā ar vietējo jauniešu biedrību tiek piedāvāta iespēja noīrēt kanoe laivas grupām līdz 18 cilvēkiem (Daugava – aktīvākai airēšanai, Dubna – mierīgākai šļūkšanai). Ir arī pašiem sava laiva, ko viesi var izmanot un pavizināties ar ģimeni tuvākā apkārtnē. Ja nepieciešams, Marika, gluži kā tūrisma informācijas centrs, var sīki izstāstīt par citām iespējām Līvānos un citviet Latgalē – var palīdzēt saplānot maršrutu, ieteiks arī, pie kura no amatniekiem var iebraukt un klātienē aprunāties un apskatīties, kā top šie roku darba brīnumi.

Daudzi Marikai ir jautājuši, vai pēc līdzīgas formulas nevajadzētu tapt arī Handmade Kurzeme, Vidzeme, Zemgale…? Ideja nekur nav patentēta, tāpēc katrs var droši špikot, kopēt un līdzīgi darīt savā pusē. Ja nepieciešams, Marika ir gatava arī tikties, vēlreiz izstāstīt sava koncepta nianses un palīdzēt ar padomu – svarīgākais, lai pretim ir cilvēks, kurš ir uz viena viļņa un kuram ir līdzīgas vērtības.

Marikai šis tomēr nav pamatdarbs, bet sirdslieta. Ir arī citas aktivitātes, kas aizrauj un palīdz nopelnīt naudiņu nākamajiem ceļojumiem, – projektu izstrāde un vadība, viņa ir arī lektore un pasākumu moderētāja. Ir izstrādātas savas mācību programmas, un papildus viņa ir gatava pielāgoties, ja ir nepieciešama kāda konkrēta jautājuma sīkāka izskatīšana – projektu vadība, mazā uzņēmējdarbība, uzņēmējspēju psiholoģija, personības īpašību attīstīšana, kas palīdz radīt un īstenot jaunas idejas… Marika ir praktiķe, kura visas šīs zināšanas ir ieguvusi savā darbā un papildus izglītojusies vairāk nekā 300 dažādos 1–5 dienu neformālās izglītības pasākumos. «Ja jūti, ka vajag kādā jomā papildināt zināšanas, tad to var ātri uzlabot!» viņa atzīst. Nav obligāti jāiet viss studiju kurss vairāku gadu garumā. Iespējams, var kādu labu grāmatu piemeklēt par attiecīgo tēmu. Marikas pamata izglītība ir angļu valodas filologs, viņa ieguvusi arī vides zinātņu maģistra grādu un papildus studējusi arī starptautisko projektu vadību.

Viens no viņas pašreizējiem mērķiem ir izveidot tiešsaistes atbalsta platformu mazajiem uzņēmumiem un projektu vadītājiem – no idejas ģenerēšanas līdz rezultāta sasniegšanai. Jomas var atšķirties, bet cilvēka smadzeņu darbības principi un projektu īstenošanas ceļi ir līdzīgi. Platforma tiek veidota uz pašas gūtās pieredzes bāzes, klāt liekot dažādos projektos gūtās atziņas. Patlaban šī ideja ir izstrādes procesā, bet līdz gada beigām plānots to jau piedāvāt abonēšanai katram interesentam.

Mūsu sarunas beigās Marika pagūst pievērst uzmanību nepieciešamībai uzlabot interneta sakarus lauku reģionos. Esot izveidojusies nepiedodama situācija – divās Līvānu novada skolās joprojām nav pieejams kvalitatīvs interneta pieslēgums, kā dēļ cieš gan mācību process, gan ārpusskolas aktivitāšu nodrošināšana. Pandēmijas iespaidā strauji pieauga pieprasījums pēc attālinātā darba iespējām, un tas pieaugs vēl aizvien. Kvalitatīvs internets ir vajadzīgs gan darbam, gan mācībām, gan katras personības izaugsmei.

Handmade Latgola turpinās savu mazo misiju mūsdienu Latgales amatniecības popularizēšanai (tostarp apvienojot tradicionālās prasmes ar mūsdienu tehnoloģijām). Noteikti apskatiet viņu izveidoto vietni handmadelatgola.lv! Tur ir gan pamatinformācija par šo jauko vietu, gan daudzi vērtīgi videomateriāli. Jo ne tikai ar rokām, bet arī ar galvu var un vajag strādāt, lai radītu kvalitatīvus un acīm tīkamus produktus, lai celtu katra cilvēka pašapziņu, paplašinātu pašrealizācijas iespējas, dotu iedvesmu, enerģiju un spēku, lai augšā stumtu savu mazo novadu un visu reģionu.