Kremlis apgalvo, ka ASV izglābušas jau tā tramīgo Putinu no atentāta. Iespējams, no Baltijas jūras bija plānots palaist dronu







Kremlis apgalvo, ka ASV palīdzējušas Krievijai apturēt Ukrainas plānoto Vladimira Putina slepkavības mēgīnājumu. Krievijas prezidentam tuvie cilvēki stāsta, ka diktators jau kādu laiku dzīvo pastāvīgās bailēs tikt noslepkavots, ziņo “The Sun“.

Krievijas izlūkdienesti, iespējams, atklājuši slēptu Kijivas operāciju, kuras laikā bija plānots iznīcināt tirānu Jūras spēku parādē Sanktpēterburgā 28. jūlijā. Tajā piedalījās 71 gadu vecais diktators un 65 gadus vecais aizsardzības ministrs Andrejs Belousovs.

Sergejs Rjabkovs, Krievijas ārlietu ministra vietnieks, iespējamo sazvērestību raksturoja kā ārprātu, Krievijas valsts televīzijā “Rossija 1” sacīdams, ka šāds uzbrukums ievilktu pasauli haosā. Rjabkovs uzsvēra, ka Krievija un ASV nekavējoties tiktu ierauta nekontrolējamā konfliktā, un piebilda, ka Trešais pasaules karš tādā gadījumā būtu neizbēgams.

Krievu propagandiste Olga Skabejeva apgalvoja, ka Krievijas aizsardzības ministrs telefoniski sazinājies ar ASV aizsardzības sekretāru Loidu Ostinu, lai pastātītu par plānoto slepkavību. Viņš esot pateicis kaut ko tādu, kas licis Loidam Ostinam sarosīties.

Krievijas mediji vēsta, ka ASV iepriekš zināja par iespējamo viltību, taču Pentagona amatpersonas noliedza, ka būtu saistītas vai būtu zinājušas par sazvērestību pret Putinu.





















Krievijas prezidenta Vladimira Putina vizīte Ziemeļkorejā

Neskatoties uz to, ārlietu ministra vietnieks Rjabkovs ir stingri pārliecināts, ka ASV ir sazinājušās ar Ukrainu, lai apturētu visus plānotos uzbrukumus.

Jūras spēku dienas parāde noritēja bez starpgadījumiem.

Rjabkovs Krievijas medijiem sacīja: “Mēs izvairījāmies no jauna konflikta eskalācijas cikla. Bet šī konkrētā epizode bija ļoti satraucoša. (..) Paldies Dievam, mēs to pārvarējām. Tas nozīmē, ka signāls no mūsu militārās vadības un aizsardzības ministra amerikāņu kolēģim bija viņus ietekmējis.”

Rjabkovs atteicās precizēt, ko tieši Krievijas izlūkdienesti atklājuši par iespējamo atentātu.

Viena no Krievijas “Telegram” kanāla Win/Win neoficiālajām teorijām ir tāda, ka uzbrukumā, iespējams, tiktu palaists drons-kamikadze no neitrāla kuģa Baltijas jūrā.

Arī Krievijas militārais eksperts Dmitrijs Korņevs prātoja par iespējamajiem uzbrukuma scenārijiem un uzsvēra, ka šāds uzbrukums nojauktu visus tiltus starp iespējamām miera sarunām.

Paranoiķis Putins tagad regulāri valkā ložu necaurlaidīgas vestes, uzstājoties publiski. Arī Kremlis baidās, ka viņu vadonis varētu tikt pakļauts atentātam. Viens no viņa bijušajiem apsargiem stāstījis, ka Putins dzīvo pastāvīgās bailēs tikt noslepkavots un neuzticas saviem darbiniekiem.











Putins aplūko Krievijas jaunās kodolzemūdenes