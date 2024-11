Kremlis trešdien pēc Donalda Trampa ievēlēšanas par ASV prezidentu reaģēja piesardzīgi, sakot, ka ASV joprojām ir naidīga valsts un tikai laiks rādīs, vai Trampa retorika par Ukrainas kara izbeigšanu īstenosies realitātē, par Maskavas reakciju raksta aģentūra Reuters.

Jau zināms, ka Krievijas iebrukums Ukrainā 2022. gadā izraisīja lielāko konfrontāciju starp Maskavu un Rietumiem kopš 1962. gada Kubas raķešu krīzes, kad Padomju Savienība un ASV tuvojās kodolkaram.

Trampa pārvēlēšana paredz iespaidīgu viņa atgriešanos Baltajā namā četrus gadus pēc tam, kad republikānis tika izbalsots no Baltā nama, un tas, iespējams, pārbaudīs ASV demokrātiju gan mājās, gan attiecībās ārvalstīs.

Kremļa pārstāvis Dmitrijs Peskovs sacīja, ka Tramps savas kampaņas laikā izteicis dažus svarīgus paziņojumus par vēlmi izbeigt Ukrainas karu, taču laiks rādīs, vai tie novedīs pie rīcības. “Neaizmirsīsim, ka mēs runājam par nedraudzīgu valsti, kas gan tieši, gan netieši ir iesaistīta karā pret mūsu valsti” (Ukrainā),” žurnālistiem sacīja Peskovs.

Peskovs sacīja, ka viņam nav zināms par prezidenta Vladimira Putina plāniem apsveikt Trampu ar uzvaru un ka attiecības ar Vašingtonu ir vēsturiski zemā līmenī. “Mēs esam vairākkārt teikuši, ka ASV spēj dot savu ieguldījumu šī konflikta izbeigšanā. To nevar izdarīt vienas nakts laikā, bet ASV ir spējīgas mainīt savas ārpolitikas trajektoriju. Vai tas notiks un, ja tā, tad kā – to mēs redzēsim pēc (ASV prezidenta inaugurācijas) janvārī.”

Commenting on the US elections, Peskov said the US can end the war. He blamed the United States for "constantly adding kerosene into this conflict".

The aggressor state keeps blaming everyone else but themselves. https://t.co/n7rHBvwkNp pic.twitter.com/BJDUlhhDHM

— Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) November 6, 2024