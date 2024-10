“Krievi uzbrūk šauros frontes sektoros…” Slaidiņš raksturo situāciju kaujas laukā Ukrainā joprojām kā sarežģītu Ieteikt







TV24 raidījumā “Aktuālais par kardarbību Ukrainā”, apspriežot vispārējo situāciju frontē, NBS majors, Zemessardzes štāba virsnieks Jānis Slaidiņš informēja, ka Ukraina pagaidām nesaskaras ar būtiskām problēmām Kurskas telpā Krievijā.

“Krievija liek uzsvaru uz Doņeckas frontes sektoru, bet Kurskas telpā vērojami tikai lokāli Krievijas bruņoto spēku uzbrukumi. Ukrainas bruņotie spēki atzīmē artilērijas munīcijas stabilitāti, kas nozīmē to, ka sabiedrotie ir palielinājuši artilērijas munīcijas skaitu, kas ir nonācis Ukrainā. Neskatoties uz daudziem pozitīvajiem novērtējumiem par frontē notiekošo, situācija kaujas laukā joprojām ir sarežģīta. Tiek uzskatīts, ka krievu uzbrukums lēnām sāk buksēt, bet nu redzam, ka krievi uzbrūk šauros frontes sektoros četros virzienos – Pokrovska, Vuhledara, Torecka un Kupjanska,” tā par aktualitātēm kara frontē Ukrainā pastāstīja NBS majors Slaidiņš.

NBS majors TV24 raidījumā kā pozitīvu faktu atzīmēja to, ka krievu ofensīvas tempi Ukrainā esot mazliet samazinājušies. “Kaut kad tam bija jānotiek, jo intensitāte bija neprātīga, ko viņi pagājušajā gadā sāka – vēlās nepārtraukti uz priekšu,” uzskata Slaidiņš. Līdz ar to tagad ir objektīvi iemesli cerēt uz frontes stabilizāciju. Tomēr neskatoties uz šo visu, krievi turpina virzīties uz priekšu. “Lai to apturētu, Ukrainas bruņotajiem spēkiem un visai Ukrainai ar sabiedroto atbalstu ir jāattīstās globāli un vispusīgi, lai būtiski palielinātu savas aizsardzības spējas,” piebilda militārais eksperts.

Slaidiņš apkopojis arī informāciju par to, cik daudz no Ukrainas teritorijas pa gadu ir ieņēmuši Krievijas bruņotie spēki kopš vispār sākās viņu uzbrukums.

“Tātad 38 km visa gada garumā ir Krievijas bruņoto spēku sasniegumi, no kuriem 20 kilometri ir tikai Pokrovskas virziens. 38 km ir apmēram 130o kvadrātkilometri. Salīdzinājumam – tas ir tieši tik, ko Ukrainas bruņotie spēki ieņēma Kurskas operācijas laikā pirmajā nedēļā. Un tie ir tie paši 1300 kvadrātkilometri sīvai, šausmīgai cīņai gada garumā. Un pats galvenais – maksājot tādu cenu, kādu neviena cita armija pasaulē nebūtu gatava maksāt,” komentēja Slaidiņš TV24 raidījumā “Aktuālais par karadarbību Ukrainā”.

Rezumējot informāciju par vispārējo situāciju frontē Ukrainā, Slaidiņš uzsvēra, ka tuvākajā laikā noteikti nekas nemainīsies. “Krievi uzbruks. Liekas, ka ukraiņi zaudē kaut kādas teritorijas, bet fronte nav sabrukusi. Tātad nav nekur krieviem izdevies taktiskos panākumus pārsvērst operatīvajos panākumos,” secināja NBS majors. “Divas trešdaļas no Doņeckas apgabala viņi ir ieņēmuši, skaidrs, ka tagad līdz ziemas sākumam viņi mēģinās vēl pavirzīties uz priekšu, bet tad arī būs, visticamāk, viss…” domā Slaidiņš.

