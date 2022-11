VIDEO. Krievi zog pat zvērus no zoodārza. Ukraiņi piedāvā četrus sagūstītos “čmobikus” apmainīt pret jenotiņu

11. novembrī plašu rezonansi ieguva fakts, ka Krievijas karavīri, atkāpjoties no Hersonas, no zoodārza nozaga jenotu. Socvietnē Telegram kādā publikācijā teikts, ka krievu pusē valdījis liels apjukums un panika, tāpēc prasītas arī kādas labas ziņas un, lūk, nofilmēts šis video. Uz Krievijas zoodārziem izvesti arī vilki, lama, ēzeļi, pāvi u. c. zoodārza iemītnieki.

Russians didn't just steal racoons from Kherson Zoo – here they are making off with a llama. They appear to be from Taigan Lion Park in the Belogorsk region of Ukraine's Russian-occupied Crimea. It's a safari park with 80 lions and 50 tigers. No wonder the llama seems reluctant. pic.twitter.com/XrMdbvccY5

