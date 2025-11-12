“Krieviem stāvēt rindā pēc degvielas ir kā ir, būsim godīgi!” Rajevs par ukraiņu uzbrukumiem un sankciju ietekmi 0
Naftas pārstrāde joprojām ir viens no galvenajiem Krievijas budžeta ieņēmumu avotiem, taču ukraiņu regulārie uzbrukumi šai nozarei jau sāk atstāt ietekmi. TV24 raidījumā “Par karu Ukrainā ar Igoru Rajevu” Saeimas deputāts (frakcijām nepiederošs), IeM parlamentārais sekretārs, NBS rezerves pulkvedis Igors Rajevs skaidro, kā šie uzbrukumi un starptautiskās sankcijas ietekmē Krievijas ekonomiku, un kādi soļi varētu radīt vēl lielāku efektu.
Naftas pārstrāde joprojām ir viens no galvenajiem ienesuma avotiem Krievijas budžetā. Redzam, ka ukraiņi regulāri uzbrūk, un tas atstāj ietekmi uz Krievijas ekonomiku.
Rajevs norāda, ka efekts ir jūtams, bet ne tik liels, cik gribētos, jo šobrīd ekonomika un pārdošanas apjomi naftai krītas, tomēr vēlētos, lai tie krītas ātrāk.
Viņš ir pārliecināts, ka krieviem mentāli tas ir liels trieciens: “Krieviem stāvēt rindā pēc degvielas ir kā ir, būsim godīgi.”
Rajevs uzskata, ka lielāku efektu radītu sankcijas un tarifi pret tām valstīm, kuras turpina iepirkt naftu un gāzi no Krievijas. Viņš ir pārliecināts, ka tas krievus ietekmētu vēl vairāk nekā ukraiņu uzbrukumi.