Pasaulslavenā aktrise Andželīna Džolija apmeklējusi frontes līniju Ukrainā 0

LA.LV
14:50, 6. novembris 2025
Ziņas Ārzemēs

Amerikāņu aktrise Andželīna Džolija apmeklējusi frontes līniju Ukrainā, ziņo ārvalstu prese.

Savā vizītē Džolijai tika parādīts, kā Ukrainas dienvidu frontes reģionos medicīnas un izglītības iestādes pārvietotas pastiprinātās pazemes telpās, lai tās varētu turpināt darbu.

Aktrisei arī demonstrēja, kā virs daļas ceļu izveidoti aizsargtīkli, lai pasargātu vietējos iedzīvotājus no gandrīz ikdienas Krievijas dronu uzbrukumiem.

“Mikolajivas un Hersonas iedzīvotāji dzīvo pastāvīgu briesmu apstākļos, taču viņi atsakās padoties. Šobrīd, kad valdības visā pasaulē novēršas no civiliedzīvotāju aizsardzības, viņu spēks un savstarpējais atbalsts ir patiesi iedvesmojošs,” teikts Džolijas paziņojumā.

“Pēc gandrīz trim kara gadiem redzams nogurums, taču tikpat redzama ir arī apņēmība. Ģimenes vēlas drošību, mieru un iespēju atjaunot savu dzīvi. Diplomātijai un civiliedzīvotāju aizsardzībai nedrīkst ļaut pazust šajā brutālajā ieroču un tehnoloģiju cīņā.”

Aktrise Ukrainu bija apmeklējusi arī 2022. gada pavasarī.

Vizītes laikā medijos parādījās ziņas, ka Džolijas pavadošais ukraiņu vīrietis ticis aizturēts militārā iesaukuma darbinieku dēļ.

Vietējais medijs apstiprināja, ka Džolija apmeklēja Mikolajivas reģionālo militārās rekrutēšanas biroju. Medijs piebilda, ka viņai līdzi ceļojošais vīrietis, kurš ir rezerves virsnieks, nebija uzrādījis derīgu medicīniskās komisijas sertifikātu, tāpēc viņš tika novirzīts uz citu iestādi, lai nokārtotu formalitātes.

Ukrainas dienvidu iedzīvotāji piedzīvojuši dažus no nāvējošākajiem Krievijas uzbrukumiem gandrīz četru gadu ilgajā pilna mēroga karā.

Hersonas apgabals kopš Krievijas iebrukuma 2022. gadā ir bijis frontes reģions. Krievijas spēki tajā pašā gadā martā ieņēma Hersonas pilsētu, taču Ukrainas karaspēks to vēlāk atbrīvoja.

Daļa apgabala joprojām atrodas Krievijas okupācijā, un Hersonas civiliedzīvotāji ik dienu saskaras ar nāvējošiem uzbrukumiem.

Andželīna Džolija viesojas Ukrainā
