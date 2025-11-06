VIDEO. “Neesmu redzējis savu mammu trīs gadus…” Ukraiņu bērni beidzot atgriežas mājās 0

17:33, 6. novembris 2025
„Es neesmu redzējis savu mammu trīs gadus,” tā saka skolēni no Novopetrivskas speciālās skolas, kas atrodas Mikolajivas reģionā.

Kara sākumā Krievijas karaspēks viņus deportēja uz savu teritoriju. Vēlāk ukraiņi bērni nonāca Gruzijā, kur pavadīja visu šo laiku, gaidot brīdi, kad varēs satikt savus vecākus vai aizbildņus un atgriezties mājās.

Un tagad — beidzot ir pienākusi šī diena. Bērni atgriežas Ukrainā, kur viņus gaida ģimenes.

