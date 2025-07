24. jūlijā Krievijas Amūras reģionā notikusi smaga aviokatastrofa – nogāzusies Angara Airlines pasažieru lidmašīna An-24. Provizoriski visi uz klāja esošie gājuši bojā, informē ārzemju medijs.

Lidmašīna, kas veica reisu maršrutā Habarovska–Blagoveščenska–Tynda, pazuda no radariem nolaišanās fāzē netālu no Tindas pilsētas. Vēlāk tās vraks tika atrasts kalna nogāzē aptuveni 16 kilometrus no Tyndas. Kā paziņojis Krievijas Ārkārtas situāciju ministrijas pārstāvis, helikopters Mi-8 atradis degošu fizelāžas daļu – lidmašīna avārijā pilnībā iznīcināta.

Uz klāja – līdz 49 cilvēkiem

Saskaņā ar dažādiem mediju un amatpersonu datiem, uz klāja atradās no 46 līdz 49 cilvēkiem, tostarp 40–43 pasažieri un seši apkalpes locekļi. Amūras apgabala gubernators Vasilijs Orlovs apstiprinājis, ka starp pasažieriem bijuši pieci bērni.

Provizoriski nav izdzīvojušo. Amūras civilās aizsardzības centrs paziņojis, ka ap lidmašīnas avārijas vietu nav atrasti neviens izdzīvojušais. TASS un RIA Novosti, atsaucoties uz operatīvajiem dienestiem, ziņo, ka visi uz klāja esošie gājuši bojā.

Izplatīts arī iespējams pasažieru saraksts ar 41 vārdu, taču tā autentiskums pagaidām nav oficiāli apstiprināts.

Lidmašīna nespēja nolaisties

Saskaņā ar operatīvās informācijas avotiem, An-24 avarēja otrajā piegājienā nolaišanās laikā, pēc tam, kad tai pirmajā piegājienā neizdevās nosēsties. Apkalpe pārtrauca saziņu ar dispečeriem neilgi pēc tam. Slikti laikapstākļi un zema redzamība tiek minēti kā viena no iespējamajām avārijas versijām.

Pirms pacelšanās lidmašīna tika atzīta par tehniski atbilstošu.

Ierosināta krimināllieta

Izmeklēšanas komiteja ir ierosinājusi krimināllietu saskaņā ar Krievijas Kriminālkodeksa 263. panta 3. daļu – par satiksmes drošības un gaisa kuģa ekspluatācijas noteikumu pārkāpumu, kas izraisījis vairāk nekā trīs cilvēku nāvi. Izmeklēšanu veic Austrumu starpreģionālais transporta izmeklēšanas departaments.

Sociālajā medijā “X” publicētas pirmās bildes un video saistībā ar notikušo negadījumu.

