Krievija identificē divas "smirdīgas" valstis, kas būtu tās nākamais mērķis







Krievijas politologs Sergejs Mihejevs ierosinājis Krievijai pārņemt trīs ASV štatus un divas NATO dalībvalstis, raksta Metro.

Tādu ierosinājumi viņš izteica, uzstājoties Krievijas valsts televīzijā.

“Es vēlos Krievijas impēriju ar Aļasku, Havaju salām, Kaliforniju, Somiju un Poliju. Lai gan Polija un Somija ir tik smirdīgas, ka, godīgi sakot, es neesmu pārliecināts. Mēs tās iztīrīsim,” viņš teica.

Raidījuma vadītājs gan centās nogludināt politologa teikto, piebilstot, ka “viena lieta ir vēlmes, bet cita – reālā politika”.

Šī nav pirmā reize, kad Krievija draud pārņemt ASV štatus un citas valstis – 2022. gadā augsta ranga parlamentārietis Vjačeslavs Volodins draudēja, ka Krievija varētu pārņemt atpakaļ Aļasku.

“Pieklājība nav vājums,” viņš teica. “Mums vienmēr ir ar ko atbildēt. Lai Amerika vienmēr atceras, ka ir daļa no tās teritorijas… Aļaska. “Kad viņi sāks mēģināt atbrīvoties no mūsu resursiem ārzemēs, lai viņi, pirms to dara, padomā, ka arī mums ir, ko atgūt.”

1867. gadā ASV iegādājās Aļasku no cara Aleksandra II par 7,2 miljoniem ASV dolāru.

Krievija ir atbalstījusi arī neatkarības kustības Katalonijā, Skotijā un Serbijas Republikā, kas vēlas atdalīties no Bosnijas. Lai gan ASV Valsts departaments Medvedeva apgalvojumus iepriekš noraidīja kā “standarta Kremļa muļķības”, tie, šķiet, ir daļa no plašākas misijas mazināt Rietumu vienotību.

Kas attiecas uz Somiju un Poliju, tā nav pirmā reize, kad Kremļa runasvīri ir draudējuši šīm NATO valstīm. Tomēr Somija ir vairāk nekā gatava jebkādam konfliktam ar Krieviju – tai ir, piemēram, ir 50 500 bumbu patvertnes avārijas gadījumiem.

Lai gan aukstā kara laikā Krievijas draudi bija aktuālāki, Somija nekad neaizmirsīs Padomju Savienības 1944. gadā sarīkotos sprādzienus Helsinkos.

Kopš iebrukuma Ukrainā arī Polija ir izjutusi draudus no Krievijas puses, un februārī pēc tam, kad Krievija izšāva raķetes Polijas robežas virzienā, tā bija spiesta pacelt gaisā savus iznīcinātājus.

Kad intervijā Putinam jautāja, vai viņš spēj iedomāties scenāriju, kad viņš varētu nolemt iebrukt Polijā, viņš atbildēja, ka ir tikai viens: “Tikai vienā gadījumā, ja Polija uzbruktu Krievijai.