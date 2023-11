Krievijā Rjazaņas apgabalā sestdien no sliedēm noskrējuši kravas vilciena 19 vagoni, pavēstīja dzelzceļa uzņēmums, bet ziņu kanāli platformā “Telegram” vēsta, ka pirms avārijas noticis sprādziens.

Vagoni no sliedēm noskrējuši, jo “nepiederošas personas iejaukušās dzelzceļa transporta darbā”, pavēstīja uzņēmums “Krievijas Dzelzceļš” (RŽD).

Avārija notikusi plkst.7.12 pēc Maskavas laika (plkst.6.12 pēc Latvijas laika).

Mašīnista palīgs guvis nebūtiskas traumas. Seku likvidēšanai uz avārijas vietu nosūtīti atjaunošanas darbu vilcieni.

Avārijas vietā ieradušies izmeklētāji un sapieri, vēsta 112.

Kopš Krievijas pilna mēroga iebrukuma Ukrainā diversijas dzelzceļa tīklā Krievijā un okupētajās Ukrainas teritorijās nav retums.

Diversijas notiek arī Baltkrievijas teritorijā.

Kā skaidro ASV Kara studiju institūta (ISW) analītiķi, pretkara aktīvistu diversijas Krievijas varasiestādēm ir nopietna problēma.

