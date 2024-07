Ilustratīvs attēls Foto: AP/Scanpix/LETA

Krievijas rietumos ir noticis Ukrainas dronu uzbrukums šaujampulvera rūpnīcai, ceturtdien pavēstīja ziņu avots Kijivas drošības spēkos.

Ukraina pēdējos mēnešos ir pastiprinājusi gaisa uzbrukumus militārās rūpniecības un enerģētikas objektiem Krievijā, cerot samazināt Krievijas spējas uzbrukt Ukrainas pilsētām un ieņemt jaunas teritorijas Ukrainas austrumos.

Ziņu avots no Ukrainas aizsardzības sektora pavēstīja ziņu aģentūrai AFP, ka uzbrukums tika veikts, izmantojot sprāgstvielu dronus. Viens no tiem veiksmīgi trāpīja šim militārajam objektam Tambovas apgabala Kotovskas pilsētā, kas atrodas apmēram 350 kilometrus no Ukrainas robežas.

Nodarīto postījumu apjoms un informācija par ienaidnieka zaudējumiem vēl tiek izvērtēti, sacīja ziņu avots.

Viens no Krievijas vietējiem medijiem publicēja šī incidenta video, bet AFP nespēja pārbaudīt tā autentiskumu.

Tambovas apgabala gubernators Maksims Jegorovs pirms tam paziņoja lietotnē “Telegram”, ka ir ziņots par diviem droniem šajā apgabalā, bet tie abi esot “iznīcināti” un neesot radījuši postījumus vai cilvēku upurus.

Ukrainas aizsardzības sektora ziņu avots pavēstīja, ka šajā rūpnīcā tika ražota munīcija un šaujampulveris vieglajiem ieročiem un tā bijusi pakļauta dronu uzbrukumiem janvārī un pērnā gada novembrī.