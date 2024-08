Krievijas varasiestādes ziņo par Ukrainas dronu masveida uzbrukumu Ļipeckas apgabalam, aptuveni 200 kilometrus no Ukrainas robežas.

Large explosions 🔥 are currently taking place at Lipetsk Airbase in Russia located 282km from Ukraine 🇺🇦

The air bases has Su-34s, MiG-29s, Su-25s, and at times 2x Su-57s pic.twitter.com/67nwegTn7l

— Ukraine Battle Map (@ukraine_map) August 9, 2024