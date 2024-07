Ukrainas bezpilota lidaparāti naktī uz sestdienu militārajā lidlaukā Murmanskas apgabalā nodarījuši bojājumus Krievijas virsskaņas stratēģiskajam raķešu bumbvedējam “Tu-22M3”, pavēstījis avots Ukrainas Aizsardzības ministrijas Galvenajā izlūkošanas pārvaldē.

Oļeņjas lidlauks, kurā dots trieciens bumbvedējam, atrodas apmēram 1800 kilometru no Ukrainas robežas. Līdz šim par vistālāko dronu triecienu no Ukrainas robežas tika uzskatīts uzbrukums radaram Orenburgas apgabalā, aptuveni 1500 kilometru no Ukrainas robežas.

Aizvadītajā naktī un sestdienas rītā Ukrainas Aizsardzības ministrijas Galvenās izlūkošanas pārvaldes bezpilota lidaparāti Krievijā uzbrukuši arī Engelsas militārajam lidlaukam Saratovas apgabalā, Djagiļevas militārajam lidlaukam Rjazaņas apgabalā un naftas pārstrādes rūpnīcai Rjazaņā. Pagaidām nav informācijas par tur nodarītajiem postījumiem.

Avots Galvenajā izlūkošanas pārvaldē arī pastāstīja aģentūrai UNIAN, ka 24.jūlijā helikopteru būves centrā Maskavas apgabala Tomiļinā Ukrainas droni nodarījuši bojājumus helikopteriem “Mi-28” un “Ka-226”, bet 21.jūlijā diversijā aerodromā Samarā iznīcināts helikopters “Mi-8”.

