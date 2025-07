“Krievijai tas ir kā tāds Lielais Tēvijas karš 2,” Slaidiņš skeptiski vērtē Trampa spējas izbeigt karu jau šogad Ieteikt







TV24 raidījumā “Aktuālais par karadarbību Ukrainā” NBS majors, Zemessardzes štāba virsnieks Jānis Slaidiņš atklāja, ka Ukrainā politiskajā vidē valda pārliecība, ka Trampa rokās ir visas iespējas, lai karš šogad beigtos. Taču viņš pats šo iespēju vērtē skeptiski un atgādina par dziļi sakņoto Krievijas sabiedrības noskaņojumu, ko veidojusi gadu desmitiem ilga propaganda.

“Tiek uzsvērts, ka tas varētu būt ekonomiskais spiediens uz Krieviju,” norādīja NBS majors. Viņš skaidro, ka ideja par iespējamu ekonomisko ietekmi ir saprotama, taču Krievijas sabiedrības psiholoģiskais noskaņojums ir daudz sarežģītāks, nekā varētu šķist no malas.

“Mani gan māc šaubas, ka tas varētu notikt, jo mēs redzam, kas notiek Krievijā. Paskatoties uz šodienas Krieviju, varam redzēt, ka Krievijai tas ir kā tāds Lielais Tēvijas karš 2. Svētais karš, kur ir cīņa pret agresoru. Viņiem īsti, protams, neaizlec tas, ka viņi ir agresori,” tā Slaidiņš.

Slaidiņš raidījumā atsaucās arī uz Krievijas iekšējo sabiedrības noskaņojumu, ko viņš raksturoja kā “slimu”, jo iedzīvotāju uztveri ir būtiski deformējusi propagandas ietekme:

“Vakar paskatījos, kā krievu opozicionāri, kas ir pret karu, viņi gan atklāti to nesaka, bet viņi ņēma intervijas no Maskavas iedzīvotājiem. Tas, kas tur nāca laukā, liecina par to, cik tā Krievijas tauta ir vienkārši slima.”

Krievijas vara spēj novirzīt sabiedrības uzmanību no iekšējām problēmām, radot ārējo ienaidnieku, un šobrīd šis ārējais “ienaidnieks” tiek personificēts Ukrainas un tās vadības tēlos.

Viņš arī norādīja, ka Krievijas sabiedrības lielākā daļa, īpaši vecākās paaudzes pārstāvji, turpina idealizēt Padomju Savienību, kas tikai pastiprina nostalģiju krievu vidū un ļauj propagandai saglabāt savu ietekmi.

“Krievu propaganda darīs visu, lai, protams, uzturētu šo kaujas garu,” atzina Slaidiņš.