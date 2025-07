Krievija katru mēnesi ražo tūkstošiem tāla darbības rādiusa pašnāvnieku dronu rūpnīcā, kurā daļu darbinieku veido pusaudži, gatavojoties iespējamiem masveida nakts uzbrukumiem Ukrainai ar līdz pat 2000 dronu vienā naktī.

Krievijas Aizsardzības ministrijas televīzijas kanāls publiskojis video no Jeļabugas rūpnīcas netālu no Kazaņas, kurā redzami studenti un darbinieki ražošanas līnijās, montējot melnos “Geran-2” dronus — Krievijas versiju Irānas “Shahed” dronam.

Saskaņā ar video, rūpnīcā strādā pusaudži no 15 gadu vecuma, kuri pabeiguši 9. klasi. Lielākā daļa nāk no tuvējās tehnikuma. “Kur vien skaties, visur strādā jaunieši,” teikts video stāstījumā. Tajā redzami desmitiem pusaudžu, kas montē dronu detaļas un strādā pie datoriem rūpnīcas telpās. Kāds kadrs rāda arī plakātu ar uzrakstu: “Kurčatovs, Koroļovs un Staļins dzīvo tavā DNS,” atsaucoties uz padomju fiziķi Igoru Kurčatovu un kosmosa izstrādes inženieri Sergeju Koroļovu.

“Kurchatov, Korolyov and Stalin live in your DNA.” Russian military TV showcases the giant Shahed drone production plant in Tatarstan, boasting that children after 9th grade are working there to help kill Ukrainians. pic.twitter.com/j7rbiFy9On

— Yaroslav Trofimov (@yarotrof) July 20, 2025