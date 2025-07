Karš Ukrainā. Foto: EPA/SCANPIX

Pieteicās uz metinātāja darbu, bet devās karot. Kā Krievija apmānija amerikāņu vīrieti, aizsūtot viņu uz fronti Ukrainā







Teksasas vīrietis pievienojas Krievijas armijai, lai “nopelnītu cieņu”, bet tiek nosūtīts uz fronti, nevis metinātāja darbā – viņa sieva lūdz lūgšanas un palīdzību, vēsta ārvalstu mediji.

Amerikānis Dereks Hafmans uzskatīja, ka ir atradis ideālu risinājumu: pārcelt ģimeni no Teksasas uz Krieviju, meklējot “tradicionālās vērtības”, pievienoties armijai, lai iegūtu paātrinātu pilsonību, un strādāt par metinātāju, nevis par karavīru. Taču pēc trim nedēļām apmācībā viņš tiek nosūtīts uz Ukrainas fronti, neskatoties uz solījumiem, ka dienēs bez kaujas uzdevumiem.

Hafmana sieva Dianna tagad sociālajos tīklos aicina palīdzēt pārvirzīt vīru citā amatā un lūdz par viņa drošību, sakot, ka viņš “jūtas kā iemests vilku barā”.

Pievilcīgā ideja – konservatīvās vērtības un pilsonība

Daži amerikāņi pārceļas uz Krieviju, meklējot tradicionālās kristīgās vērtības, klasiskus ģimenes modeļus un stingru nostāju pret LGBTQ+ tiesībām un t.s. “woke” ideoloģiju. Krievijas 2024. gada augustā ieviestā vīzu programma “Kopīgās vērtības” piesaista šādus cilvēkus, solot uzturēšanās atļaujas tiem, kuri dalās Kremļa morālajā skatījumā.

46 gadus vecais trīs bērnu tēvs Dereks pievienojās Timotija Kērbija “American Village” projektam – propagandas iniciatīvai, ko vada amerikāņu žurnālists, kurš dzīvo Krievijā kopš 2006. gada un atbalsta Putina ideoloģiju. Hafmani dokumentēja savu pārcelšanos sociālajos tīklos un parādījās Krievijas propagandas video.

Maijā Dereks iestājās Krievijas armijā bez iepriekšējas militāras pieredzes, cerot izmantot metināšanas prasmes. Viņam bija teikts, ka viņš netiks sūtīts uz fronti, bet strādās kā mehāniķis vai kara korespondents.

Frontē pretēji visiem solījumiem

Realitāte izrādījās pavisam cita. Dereks tika pievienots ātrās sagatavošanas vienībai ar citiem ārzemniekiem, saņēma īsu apmācību krievu valodā un tika nosūtīts uz fronti Ukrainā.

Viņa sieva rakstīja: “Viņš jūtas, it kā būtu iemests vilku barā, un viņam nākas paļauties uz ticību.” Viņa cer, ka Dereku varēs pārvirzīt uz amatu, kur viņš izmantotu savas prasmes, nevis tiktu izmantots kā vienkāršs kareivis.

Finansiālas problēmas un nodevība

Turklāt Derekam un viņa vienības biedriem esot likts “ziedot” 10 000 rubļu savam ekipējumam, kas apēdis lielāko daļu viņa algas. Viņa sieva apgalvo, ka pēc mēneša dienesta nav saņemts ne maksājums, ne solītais parakstīšanas bonuss.

Dianna tagad aicina sabiedrībā zināmus cilvēkus un lūdz lūgšanas, cerot, ka Dereku izdosies pārvirzīt uz nekaujas amatu.

Ārzemnieku nāves frontē – fakti

Derekam šis nav pirmais gadījums, kad amerikānis saskaras ar Krievijas armijas tukšajiem solījumiem. 2024. gada aprīlī Ukrainā krita Maikls Glosss – 21 gadu vecs CIA darbinieka dēls, kurš bija kļuvis dziļi neapmierināts ar ASV un vēlējās “cīnīties pret Ameriku”.

“BBC” un “Mediazona” kopīgā izmeklēšana apstiprināja 523 ārzemju karavīru nāvi, kas karojuši Krievijas pusē – no 28 valstīm. Lielākā daļa bija no Vidusāzijas: 72 mirušie no Tadžikistānas, 66 no Uzbekistānas, daudzi vervēti no cietumiem apmaiņā pret amnestiju. Nepālā miruši 70, vēl apmēram 50 pazuduši bez vēsts. Ir ziņots arī par nāvēm no Ēģiptes, Šrilankas un ASV.

Turklāt ap 1 000 Ziemeļkorejas kareivju gājuši bojā, daudzi cīnoties pierobežas apgabalā pie Kurskas.