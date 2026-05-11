"Krievijai vajadzēs gadus, lai ieņemtu Donbasu." Analītiķi vērtē, kāpēc karš iestrēdzis strupceļā
Ukraina un Krievija frontē nonākušas strupceļā: nevienai no pusēm nav izšķiroša pārsvara, un abas saskaras ar nopietnām problēmām.
Ukraina pieņēmusi negaidītu, bet veiksmīgu lēmumu — tā liek uzsvaru uz iznīcināšanas jeb izsīkuma karu. Šādi Kijiva cer ar laiku piespiest Kremli atteikties no viņa mērķiem. Par to rakstīts “The Kyiv Independent” materiālā, kura autori analizē situāciju frontē.
Izdevums norāda, ka Krievijai joprojām ir ievērojams skaitliskais pārsvars un tā turpina spiedienu visā frontes līnijā, taču vienlaikus cieš smagus zaudējumus, bet tās virzība uz priekšu joprojām ir ārkārtīgi lēna.
Lai šādos tempos ieņemtu visu Donbasu, Krievijas bruņotajiem spēkiem būtu nepieciešami gadi, bet visas Ukrainas ieņemšanai — daudzi gadu desmiti.
Vienlaikus Ukraina saskaras ar cilvēku trūkumu, pieaugošu sociālo spriedzi saistībā ar mobilizācijas jautājumu un pastāvīgiem ienaidnieka izrāvienu draudiem atsevišķos posmos nepārtraukta spiediena dēļ.
Par galvenajām Ukrainas Bruņoto spēku problēmām izdevuma analītiķi sauc pārāk garo frontes līniju un nepietiekamas rezerves. Turklāt arī Krievija, sekojot Kijivas piemēram, aktīvi attīsta bezpilota lidaparātu vienības un pastiprina triecienus Ukrainas loģistikai.
Tajā pašā laikā materiāla autori uzskata, ka Kremlis pagaidām izvairās no pilnvērtīgas mobilizācijas, baidoties izjaukt iekšējo “sociālo līgumu”. Bez lielas mobilizācijas Maskava tuvākajā nākotnē nevarēs cerēt uz būtiskiem panākumiem.
Pēc analītiķu domām, ja karš turpināsies pašreizējā formātā, diktators Vladimirs Putins ar laiku nonāks sarežģītas izvēles priekšā. Viņam nāksies vai nu sākt plaša mēroga mobilizāciju, vai piekrist uguns pārtraukšanai. Taču ne vienu, ne otru Kremļa vadītājs nevēlas darīt.