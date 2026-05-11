Vladimirs Putins
Vladimirs Putins
Foto. Scanpix/LETA/Alexander Kazakov, Sputnik, Kremlin Pool Photo via AP

“Krievijai vajadzēs gadus, lai ieņemtu Donbasu.” Analītiķi vērtē, kāpēc karš iestrēdzis strupceļā 0

Pievieno LA.LV
LA.LV
17:13, 11. maijs 2026
Ziņas Ārzemēs

Ukraina un Krievija frontē nonākušas strupceļā: nevienai no pusēm nav izšķiroša pārsvara, un abas saskaras ar nopietnām problēmām.

Kokteilis
Vairs nekas nebūs kā agrāk – trīs zodiaka zīmes stāv lielu pārmaiņu priekšā
Kokteilis
“Man atpakaļceļa vairs nav…” Ainārs Rubiķis atklāj patiesību par attiecībām ar Rēziju Kalniņu
Veselam
Neirologi atklāj 7 produktus no kuriem paši cenšas izvairīties – tie palēnina smadzeņu darbību
Lasīt citas ziņas

Ukraina pieņēmusi negaidītu, bet veiksmīgu lēmumu — tā liek uzsvaru uz iznīcināšanas jeb izsīkuma karu. Šādi Kijiva cer ar laiku piespiest Kremli atteikties no viņa mērķiem. Par to rakstīts “The Kyiv Independent” materiālā, kura autori analizē situāciju frontē.

Izdevums norāda, ka Krievijai joprojām ir ievērojams skaitliskais pārsvars un tā turpina spiedienu visā frontes līnijā, taču vienlaikus cieš smagus zaudējumus, bet tās virzība uz priekšu joprojām ir ārkārtīgi lēna.

CITI ŠOBRĪD LASA
Svarīgi autovadītājiem! Pie Ādažiem un uz Rīgas apvedceļa notiks remontdarbi
Kas notiks ar sagrautajām Ukrainas pilsētām? Eksperts prognozē drūmu nākotni
Dainis nespēj noticēt notikušajam: pēc sadursmes ar policijas auto viņš tiek sodīts, lai gan nejūtas vainīgs

Lai šādos tempos ieņemtu visu Donbasu, Krievijas bruņotajiem spēkiem būtu nepieciešami gadi, bet visas Ukrainas ieņemšanai — daudzi gadu desmiti.

Vienlaikus Ukraina saskaras ar cilvēku trūkumu, pieaugošu sociālo spriedzi saistībā ar mobilizācijas jautājumu un pastāvīgiem ienaidnieka izrāvienu draudiem atsevišķos posmos nepārtraukta spiediena dēļ.

Par galvenajām Ukrainas Bruņoto spēku problēmām izdevuma analītiķi sauc pārāk garo frontes līniju un nepietiekamas rezerves. Turklāt arī Krievija, sekojot Kijivas piemēram, aktīvi attīsta bezpilota lidaparātu vienības un pastiprina triecienus Ukrainas loģistikai.

Tajā pašā laikā materiāla autori uzskata, ka Kremlis pagaidām izvairās no pilnvērtīgas mobilizācijas, baidoties izjaukt iekšējo “sociālo līgumu”. Bez lielas mobilizācijas Maskava tuvākajā nākotnē nevarēs cerēt uz būtiskiem panākumiem.

Pēc analītiķu domām, ja karš turpināsies pašreizējā formātā, diktators Vladimirs Putins ar laiku nonāks sarežģītas izvēles priekšā. Viņam nāksies vai nu sākt plaša mēroga mobilizāciju, vai piekrist uguns pārtraukšanai. Taču ne vienu, ne otru Kremļa vadītājs nevēlas darīt.

Tēmas
Pievieno LA.LV
SAISTĪTIE RAKSTI
Ukraina ir panākusi lūzumu karā ar Krieviju, paziņo Rietumu militārais eksperts
Vai karš Ukrainā tiešām drīz varētu beigties? Analītiķi skaidro Krievijas diktatora mājienus
Reti kurš saprata: eksperts “iztulko” Putina runu pēc parādes – šāda atzīšanās izskan pirmo reizi
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.