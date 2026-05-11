"Ir lokālas vietas ar problēmām." Bikše komentē dzeramā ūdens kvalitāti Latvijā
TV24 Raidījumā “Tava vide” piedalās LU Eksakto zinātņu un tehnoloģiju fakultātes Ģeoloģijas nodaļas pētnieks Jānis Bikše, kurš skaidro
kādā stāvoklī ir dzeramais ūdens Latvijā.
“Es piekrītu, ka dzeramais ūdens Latvijā ir kvalitatīvs visā teritorijā. Ir kaut kādas lokālas vietas, kur ir izaicinājumi un problēmas, kur dabiski ūdens nav tik kvalitatīvs, kā mēs gribētu, bet ir metodes, kā to uzlabot,” norādīja Bikše.
Viņš skaidroja, ka viens no biežākajiem iemesliem ir paaugstināts dzelzs daudzums ūdenī.
“Mēs, piemēram, aizbraucam uz Gūtmaņalu un redzam sarkano klinti. Tas sarkanais ir dzelzs,” sacīja Bikše, piebilstot, ka dzelzs atrodas arī dziļāk pazemē un ūdens to izšķīdina.
Kas attiecas uz piesārņojumu, līdzīgi kā Padomju Savienības laikā, kad intensīvi tika izmantoti minerālmēsli, Bikše norāda, ka situācijas mēdz būt dažādas, taču dzeršanai Latvijā pārsvarā izmanto dziļākos pazemes ūdeņus, kuros nitrātu piesārņojums parasti nav sastopams.
