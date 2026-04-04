Krievijas armijas karavīri frontē masveidā bojā savu aprīkojumu. Tam ir kāds cilvēcīgs iemesls
Krievijas armijas karavīri vienā no frontes līnijām masveidā sākuši bojāt savu aprīkojumu. Kā ziņo kustības Ateš aģenti, atsaucoties uz savu avotu 255. motorizētajā strēlnieku pulkā, Krievijas karavīri masveidā deaktivizē militāro aprīkojumu, lai izvairītos no pārvietošanās uz frontes līnijām.
Problēmas Krievijas armijā, kas jau piekto gadu ir iesaistīta pilna mēroga karā Ukrainā, kļūst arvien skaudrākas.
Nesen Doņeckas apgabala Konstantinovkas sektorā ir novērota zīmīga tendence: Krievijas karaspēks masveidā deaktivizē savu aprīkojumu, lai izvairītos no tā nosūtīšanas uz frontes līnijām.
Saskaņā ar šī avota teikto, okupācijas armijas karavīri tīši bojā dzinējus, iztukšo tehniskos šķidrumus un sabotē elektroinstalāciju un degvielas sistēmas dažāda veida kaujas mašīnās. Šādi “bojājumi” bieži notiek pirms rotācijām vai kaujas misijām.
Vienlaikus jaunākie komandieri apzinās notiekošo, bet dod priekšroku nereaģēt, izprotot personāla vidū valdošo noskaņojumu. Tā rezultātā daļa aprīkojuma stāv dīkstāvē, un vienības faktiski samazina savu kaujas efektivitāti.
Saskaņā ar Ateš datiem šādi incidenti vairs nav atsevišķi gadījumi, bet gan regulāra parādība šajā konkrētajā frontes posmā, vēstīts vietnē Dialog.ua.