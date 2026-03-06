Rajevs kritizē ukraiņu izvēlēto stratēģiju: Tas ir riskanti, viņi ir ļoti stūrgalvīgi 0
Igors Rajevs, Iekšlietu ministrijas parlamentārais sekretārs, NBS rezerves pulkvedis, ir kritisks par ukraiņu stratēģiju, ar kādu šobrīd viņi turpina karu, proti, tas ir paziņojums, ka dronu vienībām ir jāpanāk tāds līmenis, lai tās spēj nogalināt 55 000 krievu karavīrus mēnesī.
TV24 raidījumā “Par karu Ukrainā ar Igoru Rajevu” skaidro, kāpēc tas ir riskanti – zināms, ka ukraiņu armija ir ļoti stūrgalvīga, ja tai kas ir prātā, tad no turienes šo ideju dabūt ārā ir teju neiespējami, tomēr arī pašu cilvēkresursi ir ierobežoti.
Taču ir arī otra armija – Krievijas armija – tā ir ļoti līdžīga stūrgalvībā, tas savukārt nozīmē, ka zaudējumiem ir “jābūt šausmīgi kolosāliem” – tādiem, kas iesit pašā sirdī Krievijas iedzīvotājiem, saka I. Rajevs.
Pievienotajā video skatieties plašāk, par kādām zaudējumu kategorijām runā I. Rajevs – un tie nav tikai skaitļi.