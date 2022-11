Krievijas iebrukuma nāvējošākā diena – nogalināti gandrīz 1000 krievu karavīru Ieteikt







Kā apgalvo Kijiva, vienā dienā Ukrainā nogalināti gandrīz 1000 Krievijas karavīru, kas ir nāvējošākā diena Krievijas prezidentam Vladimiram Putinam kopš viņa karaspēka iebrukuma pirms astoņiem mēnešiem.

Ukrainas spēki ir guvuši panākumus Krievijas okupētajās teritorijās, kaujām pastiprinoties valsts austrumos un Hersonas pilsētā valsts dienvidos. Triecienā pret Krievijas spēkiem svētdien tika nogalināti 950 Krievijas karavīri, palielinot Krievijas bojāgājušo skaitu līdz vismaz 71 200, apgalvo Kijiva un vēstī portāls dailymail.com.

Kādā soctīklos skatāmā video redzams, kā panikā pārņemti Krievijas karavīri bēg no ukraiņu uzbrukuma bruņumašīnai, cenšoties ar to aizbēgt, taču bruņumašīna nobrauc no ceļa un apgāžas.

Tas ir uzskatāms piemērs karaspēka neprofesionalitātei – Krievija mēģina vienkārši savākt pēc iespējas vairāk kareivju un ātri virzīt viņus uz priekšējo līniju neatkarīgi no prasmēm, sagatavotības un ekipējuma.

Apvienotās Karalistes Aizsardzības ministrija (AM) savā jaunākajā izlūkošanas ziņojumā norādījusi, ka Krievija ir izvietojusi vairākus tūkstošus nesen mobilizētu rezervistu frontes līnijā Ukrainā.

Kremļa pārstāvis Dmitrijs Peskovs pagājušajā nedēļā atzina, ka joprojām pastāv problēmas ar iesaukto aprīkojumu, taču tiek veikti “enerģiski pasākumi, lai situāciju labotu, un tas jau dod pirmos pozitīvos rezultātus”.