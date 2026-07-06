Krievijas ķīmisko ieroču izstrādātāji saņem pēc nopelniem: soda vainīgos Navaļņija nogalināšanā 0
Lielbritānija pirmdien piemērojusi sankcijas deviņiem Krievijas pilsoņiem un struktūrām, kas izstrādāja ķīmiskos ieročus, kas tika izmantoti opozīcijas līdera Alekseja Navaļnija nogalināšanai un uzbrukumam bijušajam Krievijas spiegam Anglijā.
Sankcijas piemērotas septiņām personām un diviem zinātniskajiem institūtiem.
Lielbritānijas Ārlietu ministrijas paziņojumā teikts, ka šīs personas un institūti bija iesaistīti epibatidīna izstrādē. Šis toksīns tika izmantots, lai nogalinātu Navaļniju.
Navaļnijs nomira cietumā Krievijas ziemeļos 2024. gada februārī. Opozicionārs izcieta 19 gadu cietumsodu, ko Kremļa oponenti uzskatīja par politiski motivētu.
Navaļnija atraitne Jūlija Navaļnaja pērn paziņoja, ka divas neatkarīgas laboratorijas ir konstatējušas – viņas vīrs neilgi pirms nāves tika saindēts.
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Lielbritānijas Ārlietu ministrija norādīja, ka personas un institūti, kam piemērotas sankcijas, bija iesaistīti arī ķīmiskā ieroča “Novičok” izstrādē. Tas tika izmantots 2018. gadā uzbrukumā Anglijā, kura mērķis bija bijušais dubultaģents Sergejs Skripaļs. Uzbrukuma rezultātā Skripaļs un viņa meita smagi saslima, bet viena sieviete gāja bojā.
Sankcijas piemērotas Krievijas valsts zinātniskās pētniecības institūtam “SC Signal” un Valsts militārās medicīnas zinātniskās pētniecības un izmēģinājumu institūtam “GNIII VM”, kā arī vairākām augsta ranga amatpersonām un zinātniekiem.
Lielbritānijas ārlietu ministre Ivete Kūpere norādīja, ka “Krievijas atkārtotā ķīmisko ieroču izmantošana ir pretīgs starptautisko tiesību pārkāpums un tiešs drauds globālajai drošībai”.