Šo mazo pogu un cilpu uz auto drošības jostas tu redzi katru dienu, bet tikai retais zina par tās patieso funkciju 0

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Katrs autovadītājs to ir redzējis simtiem reižu – mazo, parasti nemanāmo melno pogu uz drošības jostas. Taču tikai retais zina, kāpēc tā vispār tur ir un kādu funkciju tā patiesībā pilda.

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Šīs pogas galvenais uzdevums ir ļoti vienkāršs, bet praktisks – tā neļauj drošības jostas slēdža mēlītei noslīdēt lejā, kad josta netiek lietota. Pateicoties tam, metāla mēlīte vienmēr atrodas vienā un tajā pašā vietā, un to ir viegli satvert, kad jāpiesprādzējas. Bez šīs mazās detaļas jostas lietošana būtu nedaudz lēnāka un neērtāka.

Svarīgi – ja šī poga ir nokritusi vai tās vispār nav, tas netiek uzskatīts par tehnisku defektu, kas varētu radīt problēmas tehniskajā apskatē. Tātad tā nav obligāta drošības sistēmas daļa, bet drīzāk ērtības elements.

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Ja poga tomēr ir bojāta, to var vienkārši nomainīt. Rezerves pogas pieejamas daudzos auto piederumu veikalos un parasti maksā ap 10 eiro. Tās uzlikšana aizņem tikai pāris minūtes, taču autoservisā par šo darbu var nākties samaksāt līdz pat 40 eiro, rakstīts portālā Chip.de.

Pašrocīgi to mainot, svarīgi nostiprināt tieši tajā pašā vietā, kur bija vecā poga, lai saglabātu pareizu jostas funkcionalitāti.

Dažos drošības jostu modeļos ir arī cita, mazāk zināma detaļa – neliela cilpa. Avārijas gadījumā šī cilpa var saplīst kontrolētā veidā, ļaujot jostai nedaudz izstiepties un tādējādi samazinot trieciena spēku uz pasažieri. Mūsdienīgākos auto šo funkciju bieži pārņem metāla elementi jostas uztīšanas mehānismā, kas deformējas un kontrolē slodzi.

Agrāk šī cilpa tika uzskatīta par svarīgu drošības elementu, lai mazinātu traumas krūšu un galvas zonā, bet šodien tā daļēji kalpo arī citam mērķim – trokšņa samazināšanai, lai metāla mēlīte braukšanas laikā nesistos pret auto virsbūves daļām un neradītu kaitinošu klaboņu.

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