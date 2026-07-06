Princis Harijs ar tēti, princi Čārlzu.
Princis Harijs ar tēti, princi Čārlzu.
Foto: REUTERS/ SCANPIX/ LETA

Harija vizīte Lielbritānijā sākas ar jaunu haosu: prinča komanda saka vienu, pils avoti – ko citu 0

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kokteilis.lv
17:12, 6. jūlijs 2026
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Princis Harijs šonedēļ ierodas Lielbritānijā bez Meganas Mārklas un bērniem, taču vizīte jau sākusies ar jaunu neskaidrību ap uzturēšanos Bekingemas pilī, vēsta “Daily Mail”.

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Medijs raksta, ka karalis Čārlzs dēlam piedāvājis apmesties kādā no karaliskajām rezidencēm, taču Harijs pārāk ilgi vilcinājies ar atbildi. Pils vēlējusies skaidru lēmumu saņemt līdz piektdienai, bet Harijs sākotnēji piedāvājumu atteicis, vēlāk nedēļas nogalē mēģinot to pieņemt.

Sestdienas vakarā viņam paziņots, ka uzturēšanās vairs nav iespējama, jo tik īsā laikā neesot iespējams nodrošināt nepieciešamo personālu un uzņemšanas kārtību. Tomēr pirmdien Harija komanda medijiem esot paziņojusi, ka princis tomēr uzturēsies Bekingemas pilī, kas pilī radījis apjukumu.

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Harija pārstāvis paudis vilšanos un pārmetis Bekingemas pilij, ka piedāvājums atsaukts “pēdējā brīdī”. Savukārt pils avoti uzsver – princim bijušas vairākas nedēļas, lai izlemtu, bet atbilde netika sniegta laikus.

Strīds notiek uz plašāka konflikta fona par Harija un viņa ģimenes drošību Lielbritānijā. Princis joprojām ir neapmierināts, ka viņam netiek nodrošināta pastāvīga policijas apsardze. Tieši drošības apsvērumu dēļ Megana un bērni uz Londonu kopā ar viņu nedosies, lai gan netiek izslēgts, ka viņi varētu pievienoties vēlāk citā vizītes posmā.

Harijs Lielbritānijā plāno piedalīties labdarības pasākumos, un iespējama arī viņa privāta tikšanās ar karali Čārlzu. Tomēr prinča Viljama un princeses Ketrīnas tikšanās ar Saseksiem šīs vizītes laikā, visticamāk, nav gaidāma.

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