FOTO. Valsts vizītē Igaunijā stiprināta Latvijas un Igaunijas sadarbība drošības un ekonomikas jomā 0
Latvijas Valsts prezidenta Edgara Rinkēviča valsts vizītes Igaunijā laikā 2. jūlijā Tallinā Latvija un Igaunija parakstīja starpvaldību memorandu par sadarbību piegāžu drošības un valsts rezervju jomā, kas paredzēts stiprināt abu valstu noturību piegāžu un enerģētikas krīzēs.
Memorands tika parakstīts Latvijas-Igaunijas Biznesa forumā “Stronger Together”, kurā piedalījās vairāk nekā 100 uzņēmumi, un kura ietvaros pasniegta arī ikgadējās Livonia Award balvas par izcilāko pārrobežu sadarbību. Vizītes laikā ekonomikas ministrs Viktors Valainis atsevišķi tikās arī ar AS “Tallink Grupp” valdes priekšsēdētāju (CEO) Peepu Jalakasu, lai pārrunātu regulārās prāmju satiksmes atjaunošanu maršrutā Rīga–Stokholma, kas tika pārtraukta kopš 2020. gada.
Memorandu starp Latvijas Republikas Ekonomikas ministriju un Igaunijas Republikas Ekonomikas un komunikāciju ministriju parakstīja Latvijas ekonomikas ministrs Viktors Valainis un Igaunijas ekonomikas un rūpniecības ministrs Erkki Keldo. Dokuments paredz stiprināt abu valstu koordināciju krīžu situācijās – tostarp koordinēt rīcību elektroenerģijas krīzēs un attīstīt kopīgu pieeju degvielas iepirkumiem un ES līmeņa rezervju iniciatīvām.
“Eiropas drošības realitāte nozīmē lielākus ieguldījumus mūsu pašu drošībā. Vēl pirms dažiem gadiem bija grūti iedomāties, ka Baltijas valstīs darbosies munīcijas rūpnīca un attīstīsies militāro dronu un vietējās bruņutehnikas ražošanas spējas. Mūsu reģions var ātri pielāgoties jaunajiem izaicinājumiem. Latvijas un Igaunijas uzņēmumi veiksmīgi attīsta inovatīvus produktus aizsardzības un duālā lietojuma tehnoloģiju jomā. Pilnveidojot pētniecības un ražotāju sadarbību un piesaistot investīcijas, mēs radām jaunus konkurētspējīgus produktus, kas palīdz stiprināt reģiona drošību un ekonomisko izaugsmi,” forumā uzsvēra Latvijas Valsts prezidents Edgars Rinkēvičs.
Forumā notika arī Livonia Award balvas pasniegšanas ceremonija, kurā par izcilāko Igaunijas uzņēmumu, kas sekmīgi darbojas Latvijā, atzina SK ID Solutions – balvu tā pārstāvim pasniedza Igaunijas prezidents Alars Karis, bet apliecinājumu – Latvijas Valsts prezidents Edgars Rinkēvičs. Par izcilāko Latvijas uzņēmumu, kas sekmīgi darbojas Igaunijā, atzina uzņēmumu Kalve Coffee, kuram balvu pasniedza Edgars Rinkēvičs, bet apliecinājumu – Alars Karis. Livonia Award kopš 2013. gada piešķir Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera (LTRK) sadarbībā ar Igaunijas Tirdzniecības un rūpniecības kameru un abu valstu vēstniecībām, izceļot veiksmīgāko pārrobežu sadarbību starp Latviju un Igauniju.
“Šodien Tallinā bija saturīga un rezultatīva diena Latvijas un Igaunijas sadarbībai – parakstījām memorandu par piegāžu drošību, vairāk nekā 45 Latvijas uzņēmumi tikās ar Igaunijas partneriem, un mums izdevās panākt būtisku progresu arī sarunās ar “Tallink Grupp” par prāmju satiksmes atjaunošanu maršrutā Rīga–Stokholma. Tas viss apliecina, ka mūsu divu valstu partnerība kļūst arvien ciešāka gan drošības, gan ekonomikas, gan savienojamības jomā,” sacīja ekonomikas ministrs Viktors Valainis.
No uzņēmumiem būtisks skaits pārstāvēja aizsardzības, kiberdrošības un divējāda lietojuma tehnoloģiju jomu. Dalībnieki piedalījās iepriekš saskaņotās B2B tikšanās, kā arī apmeklēja Igaunijas tehnoloģiju uzņēmumus Milrem Robotics un Cybernetica. Milrem Robotics ir Igaunijas aizsardzības tehnoloģiju uzņēmums, kas izstrādā un ražo bezpilota sauszemes transportlīdzekļus, tostarp platformu THeMIS, ko NATO valstu bruņotie spēki izmanto loģistikas, izlūkošanas un kaujas atbalsta uzdevumos. Cybernetica savukārt ir Igaunijas kiberdrošības un e-pārvaldes tehnoloģiju uzņēmums, kas izstrādājis vairākas Igaunijas digitālās valsts pamattehnoloģijas, tostarp datu apmaiņas platformu X-Road un digitālās identitātes risinājumus, un šobrīd aktīvi darbojas arī aizsardzības kriptogrāfijas jomā.
“Šī bija viena no saturiski bagātākajām biznesa vizītēm pēdējā laikā – no augsta līmeņa politiskā dialoga līdz praktiskām B2B tikšanās sarunām un uzņēmumu apmeklējumiem. LIAA prieks redzēt, ka Latvijas uzņēmumi, īpaši aizsardzības, kiberdrošības un duālā lietojuma tehnoloģiju jomā, aktīvi izmanto šādas iespējas, lai veidotu jaunus kontaktus un virzītos uz konkrētiem sadarbības projektiem Igaunijā,” norādīja Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras (LIAA) direktore Ieva Jāgere.
Arī Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras Ārlietu daļas direktore Natālija Juškova novērtēja vizītes rezultātus: “Lieliska biznesa vizīte Igaunijā, kur Latvijas uzņēmēji tikās ar Igaunijas uzņēmumiem, veidojot jaunus kontaktus un stiprinot partnerības. Vērtīgs bija uzņēmumu apmeklējums, kas ļāva iepazīt Igaunijas pieredzi tehnoloģiju un talantu attīstībā. Produktīvas diskusijas, aktīva tīklošanās un kopīga vēlme attīstīt sadarbību apliecina, ka cieša partnerība ir pamats jauniem biznesa panākumiem.”
Dalību oficiālās vizītēs un tirdzniecības misijās ārvalstīs LIAA organizē Eiropas Savienības līdzfinansētās Mazo un vidējo uzņēmumu (MVU) inovatīvās uzņēmējdarbības attīstības programmas ietvaros ar Eiropas Reģionālās attīstības fonda un valsts finansējuma atbalstu.
Par Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru (LIAA)
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