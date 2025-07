Ziņa papildināta plkst. 13:48

Ārvalstu mediji ziņo, ka Krievijas lielāko aviokompāniju skārušas nopietnas problēmas – sistēmas kļūme, kas izraisījusi reisu kavēšanos un to atcelšanu.

Krievijas nacionālā aviokompānija “Aeroflot” pirmdienas rītā paziņoja, ka tās informācijas sistēmās notikusi kļūme, kas traucējusi darbību.

“Aeroflot” paziņojumā teikts: “Tā rezultātā sagaidāmas izmaiņas lidojumu grafikā, tostarp kavēšanās un reisu atcelšana.”

Aviokompānija piebilda, ka tā strādā pie tā, lai “samazinātu traucējumus lidojumu darbības plānā” un pēc iespējas ātrāk atjaunotu pakalpojumus.

Divas hakeru organizācijas apliecināja, ka veikušas vērienīgu uzbrukumu “Aeroflot” sistēmām. Atbildību par uzbrukumu “Aeroflot” sistēmām uzņēmās proukraiņu hakeru organizācijas “Silent Crow” un “Kiberpartizani BY”.

Kā skaidroja hakeri, operācijas gaitā, kas ilgusi aptuveni gadu, viņi iekļuvuši uzņēmuma tīklā, spējuši piekļūt apjomīgam lidojumu vēstures un personāla kontroles sistēmu datu kopumam, kā arī telefonsarunu ierakstiem.

Hakeri spējuši likvidēt tūkstošiem aviokompānijas serveru, “kompromitēt visas kritiskās korporatīvās sistēmas” un iegūt kontroli pār uzņēmuma vadītāju personīgajiem datoriem.

“Visi šie resursi tagad ir nepieejami vai iznīcināti, to atjaunošanai, iespējams, būs nepieciešami desmitiem miljonu dolāru. Kaitējums ir stratēģisks,” teikts “Silent Crow” vārdā izplatītajā paziņojumā.

“Rossiya” un “Pobeda” – divas pārējās lidsabiedrības, kas kopā ar “Aeroflot” veido Krievijas lielāko aviācijas grupu – par problēmām nav ziņojušas.

Saskaņā ar laikraksta “Kommersant” datiem, 2024. gadā šīs trīs aviokompānijas pārvadāja 55,3 miljonus pasažieru, kas veidoja 42,3 procentus no Krievijas aviopārvadājumu tirgus. Tajā gadā “Aeroflot” un “Rossiya” kopā apkalpoja 248 regulāros maršrutus, kamēr “Pobeda” lidoja uz 94 galamērķiem.

Pēdējās nedēļās Krievijā bieži novērotas lidojumu traucēšanas, ko izraisījuši Ukrainas dronu uzbrukumi. Maskavas Šeremetjevas lidostā, kas ir “Aeroflot” galvenais centrs, vairākkārt ierobežota darbība, reaģējot uz iespējamajiem dronu draudiem.

