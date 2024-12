Uzbrukumiem domātie bezpilota lidaparāti Geran-2, ko Krievija simtiem sūta uz Ukrainas pilsētām, sākuši uzvesties dīvaini. Amerikāņi uzskata, ka tehniskās problēmas, ar kurām krievi saskaras, ir pierādījums tam, ka sankcijas, ko viņi ievieš pret Krieviju, tomēr darbojas, raksta The Washington Post.

Visbiežāk pēdējā laikā Geran-2, kas ir Irānas drona Shahed-136 krievu versija, zaudē kontroli, veicot straujus pagriezienus. Daži no tiem avarē, bet citi, kas tomēr spēj savu gaitu izlīdzināt, kļūstot par vieglu upuri Ukrainas pretgaisa aizsardzības sistēmām.

Rietumu un Ukrainas militārie analītiķi, kas runāja ar WaPo, šīs kļūmes attiecina uz zemas kvalitātes komponentēm. Eksperti identificējuši iespējamo cēloni – servomotora nomaiņu, kas ir neliela ierīce, kas palīdz regulēt drona kustības lidojuma laikā.

Pagājušā gada nogalē ražotājs Geran-2 sāka uzstādīt Ķīnas servomotoru Dienvidkorejas servomotora vietā, ko Krievija iepriekš izmantoja, bet tagad sankciju dēļ vairs nevar tik viegli iegūt.

Šie brāķētie bezpilota lidaparāti iezīmē nelielu uzvaru Rietumu aizkulišu cīņā, ko veic izlūki, lai liegtu Maskavai piekļuvi augsto tehnoloģiju komponentēm, vienlaikus meklējot veidus, kā apiet ierobežojumus un nogādāt šīs daļas Krievijā, raksta WaPo.

Viņu [Krievijas] izlūkdienesti augstākajā līmenī dod norādījumus par pretsankciju operācijām, laikrakstam sacīja ASV finanšu sekretāra vietnieks Volijs Adejemo: “To nedara Krievijas privātais sektors. Tas tiek darīts valdības vārdā, lai nodrošinātu, ka viņi iegūst lietas, kas tām vajadzīgas, lai radītu viņiem nepieciešamos ieročus.”

Neskatoties uz to, ka ASV izdodas bloķēt arvien jaunus kontrabandas kanālus, Krievija nodrošina noteikta veida ieroču ražošanu tādos apjomos, ka tas kompensē kvalitātes zudumu. Oktobrī vien Krievija visā Ukrainā palaida vairāk nekā 2000 bezpilota lidaparātu Geran-2.

#UkraineRussiaWar #Toretsk #Kurakhovo #Kupyansk#ATACMS #Oreshkin #Kursk

Remove options in Russian style

Ukrainians have published interesting pictures of the new engine of the Russian Geran-2 suicide drone. In the continuation of the process that the Russians have taken to… pic.twitter.com/u9PU9CKq1z

— Koba (@Roberto05246129) December 4, 2024