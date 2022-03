Ukraiņu gaisa spēki un robežsargi ziņo, ka Krievijas lidmašīnas no Ukrainas gaisa telpas piektdien devušas triecienu Baltkrievijas teritorijai.

“Šodien plkst.14.30 no Valsts robežsardzes dienesta saņemta informācija, ka krievu lidmašīnas izlidoja no Dubrovicjas lidlauka [Baltkrievijā], sasniedza Ukrainas teritoriju, apgriezās virs mūsu apdzīvotajām vietām Gorodiščes un Tumeņas un pēc tam atklāja uguni uz apdzīvoto vietu Kopani [Baltkrievijā],” teikts Ukrainas gaisa spēku paziņojumā.

⚡️⚡️⚡️The Air Defense Command of #Ukraine reports that #Russian troops attacked a settlement on the territory of #Belarus pic.twitter.com/E0A3uvu3DA

— NEXTA (@nexta_tv) March 11, 2022