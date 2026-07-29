Ekrānuzņēmums no “Threads”

Kurš pērk tukšus krējuma traukus? Izrādās, šķietami nevajadzīgas lietas ir uz izķeršanu “Vinted” 0

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LA.LV
11:52, 29. jūlijs 2026
Stāsti Pieredze

Tirdzniecības platforma “Vinted” jau sen vairs nav vieta, kur tirgot tikai lietotu apģērbu un apavus – sociālajos medijos cilvēki aktīvi dalās ar visai neparastiem atradumiem un sludinājumiem. Kāda platformas Threads lietotāja publiskojusi ekrānuzņēmumu ar sludinājumu, kurā par 2 eiro tiek tirgota iztukšotu plastmasas skābā krējuma trauciņu kaudze.

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Ieraksta autore neslēpj savu pārsteigumu, jautājot citiem: “Kas ir dīvainākā lieta, ko esat atraduši vai kura ir uzmetusies jums Vinted? Man šodien šīs nejauši uzmetās un sasmējos. Varbūt kāds uzbļaus man, ka pilnīgi normāli, bet man personīgi liekas dīvaina.”

Ekrānuzņēmums no “Threads” profila @sigitadreimane
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Diskusijās ātri vien noskaidrojies, ka tas, kas vienam šķiet atkritumi vai joks, citam ir noderīgs izejmateriāls. Vairāki komentētāji steidza skaidrot plastmasas trauciņu faktisko pielietojumu.

Kāds lietotājs norādījis, ka “kad sākas stādu pikēšana, tad šie ir uz izķeršanu – vienam lieks, citam prieks”. Cits komentētājs piebildis: “Var redzēt, ka stādu sezonā nav pirktas šāda izmēra un platuma glāzes. Šīs ir arī lielisks tilpums, lai jauktu akrila krāsas pludināšanas tehnikām. Ja tu redzi kaut ko, ko nesaproti, tātad tas nav domāts tev.” Savukārt cita lietotāja norādījusi: “Var izmantot arī kā krūzītes!”

Daļa uzsvēra, ka šādus traukus un burciņas plaši izmanto saimniecībā un roku darbos. Kāda sieviete atklājusi: “Pagājušonedēļ pārdevu mazās burciņas no bērnu biezeņiem. Man konservēšanai tās neder, bet kādai meitenei, kura izgatavo svečturīšus mājas svinībām, prieks par ieguvumu. Katrai precei ir savs pircējs.”

Cits diskusijas dalībnieks uzskaitījis vēl virkni pielietojuma veidu: “Stādiem, svecēm, bērnudārzos bērniem materiāliem vai glabāšanai. Man nāk miljons domas, ko ar tiem trauciņiem varētu darīt.”

Cita lietotāja savukārt atzinusi, ka savulaik ar to tirdzniecību veicies pat labāk nekā citviet: “Olu kastes un burkas mēģināju Facebook atdot par velti, nevienam nevajadzēja. Šiten, izrādās, var notirgot par naudu.”

Līdztekus krējuma traukiem diskusijas dalībnieki dalījās arī ar citiem kurioziem piemēriem no sludinājumu vietnēm. Kāda sieviete parādījusi ekrānuzņēmumu ar maisu, kurā par 10 eiro tiek pārdoti tualetes papīra kartona ruļļi, neslēpjot, ka arī šāds skats šķiet dīvains.

Savukārt cits komentētājs pastāstījis par pavisam neparastu sludinājumu: “Viena sieviete tirgoja čipšu paku – nopirkusi, pagaršojusi, sapratusi, ka negaršo, tamdēļ tirgojot.”

Kā liecina komentāri, robeža starp “nevajadzīgu krāmu” un vērtīgu atradumu mēdz būt nosacīta. Tas, kas vienam nonāk atkritumos, citam var kļūt par noderīgu materiālu hobijiem, dārzkopībai vai radošiem projektiem.

Ieskats “Threads” diskusijā:

Ekrānuzņēmums no “Threads”
Ekrānuzņēmums no “Threads”
Ekrānuzņēmums no “Threads”
Ekrānuzņēmums no “Threads”
Ekrānuzņēmums no “Threads”
Ekrānuzņēmums no “Threads”
Ekrānuzņēmums no “Threads”
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