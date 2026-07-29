“Jā, es izņēmu mūsu video…” Agnese Zeltiņa pirmo reizi reaģē uz runām par šķiršanos no mīļotā 0
Pēc tam, kad aktrise un uzņēmēja Agnese Zeltiņa no saviem sociālo tīklu kontiem dzēsa romantisku video ar savu itāļu draugu Kirino Imbimbo un drīz vien dalījās pārdomās par atlaišanas mākslu, publiskajā telpā sākās runas par iespējamām nesaskaņām pāra starpā. Žurnālam “Privātā Dzīve” māksliniece ieviesusi skaidrību par reālo situāciju.
“Neko es neesmu atlaidusi. Man ar Kirino joprojām turpinās attiecības. Uz maniem postiem cilvēki nevar balstīt savus pieņēmumus. Vienkārši rakstu, ko domāju, bet šajā gadījumā tas nebija domāts par manu mīļoto vīrieti un mūsu attiecībām. Mums viss ir kārtībā,” uzsver aktrise.
Zeltiņa gan neslēpj, ka izprot sabiedrības reakcijas un baumu rašanās cēloņus: “Jā, es izņēmu mūsu video no “Instagram”. Taču to izdarīju pavisam citu apsvērumu dēļ.”
“Jau trešo gadu mācos energoterapiju, apgūstu arī maģiju, tāpēc negribēju, lai šo video skatās tik daudzi cilvēki. Tāpēc neizdariet pārsteidzīgus secinājumus!” viņa lūdz.
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