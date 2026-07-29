Vladimirs Putins
Vladimirs Putins
Foto. Scanpix/Valery SHARIFULIN / POOL / AFP)

Atklāta Putina uzvārda “tumšā” nozīme: skaidrojumā saskatāmas īpašas norādes 0

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kokteilis.lv
11:13, 29. jūlijs 2026
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Ukraiņu pētnieki skaidrojuši Putina uzvārda izcelsmi un pievērsuši uzmanību tā senajām slāvu saknēm. Lūk, ko viņiem izdevies atklāt!

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Kā norāda vēsturnieks Oleksandrs Alfjorovs ziņu portālam Oboz.ua, uzvārds “Putins” cēlies no sena vārda “Putja”, kas bija izplatīts Kijivas Krievzemes teritorijā.

Pēc viņa teiktā, sufiksa “-in” pievienošana veido nozīmi “Putjas dēls”. Vārds “Putja”, pēc zinātniskajiem datiem, cēlies no darbības vārda “путати” (jaukt). Senslāvu valodās tam bija vairākas nozīmes – sajaukt, novest no ceļa (maldināt), zaudēt loģiku, iesaistīties nepatikšanās vai sasaistīt.

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Radniecīgi vārdi pastāv arī citās slāvu valodās – ukraiņu, baltkrievu, serbu un horvātu. Vairumā gadījumu tiem ir negatīva nozīme, kas saistīta ar haosu, neskaidrību vai normālas procesu norises traucēšanu.

Simboliskā nozīme mūsdienās

Vēsturnieks vērš uzmanību, ka šāds uzvārda skaidrojums iegūst simbolisku nozīmi mūsdienu apstākļos. Pēc viņa teiktā, nozīmes, kas saistītas ar nekārtību un sajaukšanos, var asociēties ar mūsdienu Krievijas politikas stilu.

Vienlaikus pētnieki uzsver, ka pats uzvārds pastāvējis ilgi pirms pašreizējā Krievijas vadītāja parādīšanās un tam ir tīri valodnieciska izcelsme. Pēc ģenealoģisko pētījumu datiem, Ukrainā arī mūsdienās dzīvo cilvēki ar šādu uzvārdu, tomēr daudziem ukraiņu uzvārdiem ir poļu izcelsme. Tie parādījās vēsturisko sakaru, migrācijas un ilgstošas kultūru krustošanās rezultātā.

Padomju laikos atsevišķi uzvārdi varēja kļūt par cēloni vajāšanai, represijām vai kaut kam daudz trakākam. Formāli aizliegtu uzvārdu nebija, tomēr sistēmas kalpi rīkojās skarbi. Cilvēki tika spiesti mainīt vārdus vai tos slēpt, lai izvairītos no briesmām.

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