Kurzemē trīs vīriešiem par seksuālu vardarbību pret pusaudzēm piespriež līdz deviņiem gadiem cietumā







Kurzemes rajona tiesa trīs jauniem vīriešiem par seksuālu vardarbību pret pusaudzēm piespriedusi līdz deviņiem gadiem cietumā, aģentūru LETA informēja prokuratūra.

Saskaņā ar apsūdzību minētie vīrieši veica orālus aktus ar divām no cietušajām nepilngadīgajām meitenēm pret viņu gribu, divi no apsūdzētajiem – arī izvarošanu. Papildus tam viens no apsūdzētajiem nolūkā apmierināt savu dzimumtieksmi veica ar vienu no nepilngadīgajām meitenēm seksuāla rakstura darbības fiziskā saskarē ar cietušās ķermeni.

Turklāt viens no apsūdzētajiem arī ievietoja sludinājumus interneta portālos par seksuāla rakstura pakalpojumu sniegšanu, pievienojot tiem vienas nepilngadīgās meitenes sejas attēlu un kailfoto, norādot viņas mobilās aplikācijas “Snapchat” lietotājvārdu, tālruņa numuru un savu elektroniskā pasta adresi.

Lai panāktu nepilngadīgās meitenes piekrišanu sniegt vīriešiem maksas seksuālos pakalpojumus, apsūdzētais regulāri deva nepilngadīgajai meitenei narkotiskās vielas un izteica draudus.

Apsūdzētais sazinājās ar vīriešiem, vienojās par maksas seksuālo pakalpojumu sniegšanas laiku un vietu, kā rezultātā nepilngadīgā meitene sniedza seksuālos pakalpojumus vīriešiem. Tādējādi apsūdzētais, mantkārīgu motīvu vadīts, ekspluatācijas nolūkā savervēja un organizēja nepilngadīgās nodarbināšanu prostitūcijā.

Tāpat minētais vīrietis apsūdzēts par laupīšanas izdarīšanu, jo, draudot ar nazi un fizisku izrēķināšanos, viņš vienai pusaudzei nolaupīja mobilo tālruni, savukārt otrai nepilngadīgajai meitenei piederošo mantu apsūdzētajam nolaupīt neizdevās, jo viņa izrādīja pretošanos. Viens no līdzapsūdzētajiem šādas darbības atbalstīja.

Ar minēto Kurzemes rajona tiesas spriedumu viens no apsūdzētajiem, kurš noziedzīgo nodarījumu izdarīšanas laikā bija nepilngadīgs, notiesāts par cilvēku tirdzniecību, izvarošanu, seksuālu vardarbību un laupīšanu un sodīts ar brīvības atņemšanu uz deviņiem gadiem un probācijas uzraudzību uz pieciem gadiem.

Otram apsūdzētajam tiesa piesprieda cietumsodu uz septiņiem gadiem un sešiem mēnešiem un probācijas uzraudzību uz pieciem gadiem. Viņš notiesāts par izvarošanu, seksuālu vardarbību un laupīšanas atbalstīšanu. Savukārt trešais apsūdzētais notiesāts par seksuālu vardarbību un sodīts ar brīvības atņemšanu uz sešiem gadiem un astoņiem mēnešiem un probācijas uzraudzību uz trīs gadiem.