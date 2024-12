Ainārs Rudzītis Ainārs Rudzītis

“Skrides Sirds klīnika maina domāšanas veidu par veselību gan no ārstu, gan klientu puses,” pārliecināts ir asoc. prof., dr. med Ainārs Rudzītis, Profesora Skrides Sirds klīnikas galvenais ārsts, kardiologs, ehospeciālists.

Latvijā ir pieejama laba pārtika, dzīvojam vidē, kas nav piesārņota, ir svaigs gaiss un labs ūdens. Diemžēl to pašu nevaram teikt par savu veselību. Citur pasaulē un tepat dažus simtus kilometru attālās Eiropas valstīs cilvēku veselīgi nodzīvoto gadu skaits ir lielāks. Kas vēl satraucošāk – arī novēršamo nāvju skaits ir daudz mazāks. “Vistraģiskākais ir tieši tas, ka šo cilvēku nāves var novērst, tāpēc lietojam šādu terminu. Tas arī bija iemesls, kāpēc tika izveidota Profesora Skrides Sirds klīnika. Strādājot arī neatliekamajā medicīniskajā palīdzībā un slimnīcā kā invazīvais kardiologs, redzu, cik daudz mums ir to pacientu, kuri ļoti maz domā par savu veselību. Turklāt, ar katru gadu pacienti kļūst jaunāki. Riska faktori Latvijā nav unikāli. Tie ir tādi paši kā, piemēram, Francijā, bet mūsu statistika ir daudz sliktāka. Tas ir gan dzīvesveids, gan visas nācijas psiholoģiskais stāvoklis – mēs daudz strādājam, un tad rūpes par veselību nereti nav prioritāšu augšgalā, bet būtu jābūt tieši pretēji,” pārliecināts ir dakteris Rudzītis.

Tieši tāpēc Skrides Sirds klīnikā, kas darbojas kopš 2024. gada maija un kuras klientu skaits nu jau mērāms tūkstošos, Rudzīša vadībā izveidota ārstu komanda, kas konceptuāli maina pieeju rūpēm par veselību. “Mūsu uzmanības centrā ir cilvēks. Pacienta veselība ir jebkura ārsta prioritāte, bet Skrides klīnikā mēs nodrošinām, ka vienuviet ir pieejami gan labākie ārsti ar savām zināšanām, gan modernākā tehnika, kas ļauj veikt nepieciešamās pārbaudes. Arī situācijās, kad nepieciešams veikt operāciju, mēs sekosim līdzi atlabšanai un tālākajai aprūpei. Tas sniedz pārliecību, ka nekas nepaliks nepamanīts, un ietaupa mūsu klientu laiku. Visas pārbaudes bieži varam saplānot tā, lai tās varētu paveikt vienā dienā, kas ir īpaši svarīgi, ja klients ieradies no kādas citas pilsētas,” saka ārstu komandas vadītājs. Viņš norāda, ka veselība ir abu pušu atbildība – gan ārstu, gan pacientu, bet jārada apstākļi, lai aprūpe noritētu bez liekiem sarežģījumiem un apgrūtinājumiem. Lai arī Latvijā ir pieejamas dažādas pārbaudes, redzam, ka tās netiek pietiekami izmantotas. Jāsecina, ka pie vainas nav tikai sabiedrības vienaldzība pret savu veselību. Gadās, ka katra manipulācija notiek savā Rīgas galā, ir garas pieraksta rindas un bieži vien informācija par kādas pārbaudes nepieciešamību un iespēju to veikt līdz cilvēkam nemaz nav nonākusi.

Attieksmes un domāšanas pārmaiņas uzsver arī Rudzītis: “Lai kāds arī nebūtu iemesls, mēs redzam, ka rezultāts sistēmā, kāda ir šobrīd, nav apmierinošs. Ir tāds ķīniešu sakāmvārds — labs ārsts ārstē slimību, pirms tā sākusies. To var pavērst arī otrādi — labs pacients domā par simptomiem un riskiem, pirms slimība ir pārsteigusi. Infarkts vai vēzis neliek par sevi manīt. Tas notiek pēkšņi un negaidīti, bet, ņemot vērā dažādus riska faktorus, mēs faktiski varam šīs slimības apsteigt. Lai cik dīvaini tas neskanētu, es uzskatu, ka nekas labāks par profilaktiskajām pārbaudēm medicīnā pagaidām nav izgudrots. Ilgtermiņā tās būtiski nāk par labu veselībai un ļauj dzīvot daudz kvalitatīvāk. Tās noteikti aizņem mazāk laika un tērē mazāk naudas, nekā ārstēt slimību, kad tā jau sākusies vai ielaista. Vienalga, vai tā būtu valsts nauda vai katra privātie līdzekļi. Tā arī ir šī būtiskā atšķirība starp mums un Rietumeiropu vai Ziemeļeiropu, kas viņu statistikas rādītājus padara daudz labākus. Arī tur ir stress, ātrās uzkodas, tabakas dūmi un vīns, bet viņi laikus pamana simptomus un izslēdz šos novēršamos faktorus, kad ar slimību vēl var salīdzinoši ātri, lēti un, galvenais, veiksmīgi cīnīties. Varam uz to paskatīties kā uz regulāru zobārsta un higiēnista apmeklējumu. Tikai šajā gadījumā runa ir par veselību kopumā. Rūpēties par zobu veselību regulāri noteikti ir vienkāršāk, nekā iet pie zobārsta tad, kad sāpes jau ir neizturamas. Esmu saskaries ar neskaitāmiem gadījumiem, kad tikai pēc tam, kad dzīve jau neatgriezeniski mainījusies, cilvēki to apjauš un, protams, tad ir liela nožēla, pārdzīvojumi un pārmetumi pašam sev, ka nekas netika darīts ātrāk, profilaktiski.”

Par to, ka jaunā klīnikas pieeja strādā, varam pārliecināties, redzot, cik daudz klientiem jau izdevies palīdzēt, un novērtējot pašu ārstu attieksmi – arvien vairāk speciālistu Skrides Sirds klīniku izvēlas par savu pamata darba vietu. Viņi vēlas būt tur, kur ar savu darbu un zināšanām var sniegt visvairāk.

Lai arī klīnikas nosaukumā minēta sirds un tās vadītājs ir viens no vadošajiem Latvijas kardiologiem, sirds slimību profilakse nebūt nav vienīgā prioritāte. “Nosaukums var būt pat nedaudz mulsinošs, bet tas nav nejaušs – pēdējā gada laikā vairāk nekā 50 procentos novēršamo nāves gadījumu Latvijā par cēloni ir bijušas kardiovaskulārās slimības. Tas ir par dažiem procentiem mazāk nekā iepriekšējos gados, bet mums vēl ir tāls ceļš ejams līdz labākajiem Eiropas piemēriem, kur šis rādītājs ir aptuveni 30 procenti. Cilvēks ir ļoti sarežģīts organisms, un, lai cik labs arī nebūtu kardiologs, lai cik labu ehokardiogrammu mēs viņam veiktu, ar to bieži vien var būt par maz. Tāpēc ir ļoti svarīgi, ka šeit ir ārsti, kuri viens uz otru var paļauties, lai pie mums aprūpe būtu augstākajā līmenī visās nozarēs. Patiecoties mūsu speciālistu pieredzei, esam izveidojuši īpašas veselības pārbaudes programmas, kuras varam pielietot atkarībā no klienta profila – dzimuma, vecuma, iepriekšējām saslimšanām un mērķiem. Tas ir ļoti būtiski, lai pacientam pašam nebūtu jālauza galva par to, ar ko tad sākt savu veselības stāvokļa noteikšanu, un lai būtu pārliecība, ka viss ir izdarīts. Ikvienam vismaz reizi gadā vajadzētu apmeklēt savu ģimenes ārstu un veikt analīzes. Ja ir bijusi šāda lielāka kompleksā pārbaude, kādas veicam mēs, un tur viss bijis kārtībā, tad būtu labi to atkārtot pēc diviem līdz trim gadiem. Savukārt, ja tiks atklāts kaut kas, kam jāpievērš uzmanība, klīnikā noteikti būs speciālisti, kas palīdzēs to atrisināt,” savu kolēģu darbu akcentē profesors Rudzītis.

