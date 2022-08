“Lai stimulētu reģionos ekonomiku, mēs būvēsim Liepājas cietumu” – politiķi ieslīgst diskusijā, vai tā šobrīd ir loģiska pieeja Ieteikt







Vai Latvijai šobrīd vajadzētu atteikties no lielajiem būvniecības projektiem, ņemot vērā pašreizējo ekonomisko situāciju? Par to aizsākusies diskusija TV24 raidījumā “Nacionālo interešu klubs”. Likumsskarīgi, ka viens no pirmajiem piemēriem, kas šeit nāk prātā, ir Liepājas cietuma būvniecība.

Krišjānis Feldmans, 13. Saeimas deputāts un Tautsaimniecības komisijas priekšsēdētājs saka: “Pirmkārt, tas bija Covid-19 laika projekts, kur, lai stimulētu reģionos ekonomiku, tai skaitā Liepājā, tāpēc viņš ir pie Liepājas, lai būtu vietējiem kur darboties, bizness lai attīstītos, tika novirzīti līdzekļi. Tas bija viens no gatavākajiem projektiem, kāds valstī bija, ko varēja uzreiz sākt realizēt.”

Studijā klāt esošais Edvards Smitlēns, Rīgas domes priekšsēdētāja vietnieks, LRA valdes priekšsēdētājs saka, ka K.Feldmana izteiktē tēze ir laba un noteikti raidījuma veidotāji varētu gribēt to “pašķirt” atpakaļ un pārraidīt vēlreiz: “Lai stimulētu reģionos ekonomiku, mēs būvēsim cietumu.”

Te K.Feldmans taisnojas, ka šī paša iemesla dēļ reģionos tiek būvēti arī ceļi.

E.Smiltēns: “Šī ideja par reģionu ekonomikas stimulēšanu, būvējot cietumu, izmaksā 146 miljonus 800 tūkstošus eiro.” Viņš piemin, ka šajā brīdī ir nepieciešamas citas tik elementāras lietas, kā piemēram, bēgļu centra kompensēšana Rīgā.

E.Smiltēns: “Es domāju, ka mēs nonāksim pie dilemmas, kā atbalstīt Latvijas iedzīvotājus, pensionārus, ģimenes ar bērniem energoresursu cenu kāpuma kontekstā un citu problēmu kontekstā, kas radīsies mums rudenī un jau šobrīd eskalē.. Un pretī stāvēs cietuma projekts par gandrīz 150 miljoniem eiro.”

Viņš arī piebilst, ka šādā krīzes situācijā minētie 150 miljoni ir ļoti nepieciešami iedzīvotājiem. Vai brīdī, kad mums draud stagnācija, domājot par valsts izaugsmi, kad inflācija plosa mūsu sabiedrību un ekonomiku, vai šī ir labākā, prioritārākā investīcija?

Diskusijā iesaistās arī Atis Zakatistovs, 13. Saeimas deputāts, FM parlamentārais sekretārs, kurš saka, ka šobrīd vajadzētu sākt ar tādu skatu no augšas un saprast, vai mums pašlaik ir problēmas vai jau panika. Smiltēna kungs drīzāk runājot par paniku.

A.Zakatistovs: “Kopējais skaits ar publiskā iepirkuma līdzekļiem, kas ir noslēgti līgumi, 2019. gadā bija 11 172, 2020. gadā ir pieaugoša tendence – 11 438, 2021. gadā – 11 738, par kopējo summu 3,18 miljardi. Un tad, lai varētu salīdzināt, pagājušā gada pirmais pusgads ar šī gada pirmo pusgadu – pagājušā gadā bija 6340 līgumi un šogad pirmajā pusgadā 6125. Jā, tur ir zināmas problēmas, bet tur nav panika, tur nav absolūta katastrofa.”