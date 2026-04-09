"Lai tiktu aizsargāti no iespējamām sadursmēm ar jūras mīnām…" Irāna piedāvā meklēt alternatīvas Hormuza šaurumam
Irāna ceturtdien paziņoja, ka izstrādājusi alternatīvus kuģošanas maršrutus Hormuza šaurums šķērsošanai, norādot uz paaugstinātu jūras mīnu risku šī stratēģiski nozīmīgā ūdensceļa galvenajā zonā.
Teherāna vienlaikus piekritusi uz laiku atjaunot kuģu satiksmi caur šaurumu, ievērojot divu nedēļu pamieru ar Amerikas Savienotās Valstis.
“Visiem kuģiem, kas grasās šķērsot Hormuza šaurumu, ar šo tiek paziņots – lai ievērotu jūras drošības principus un tiktu aizsargāti no iespējamām sadursmēm ar jūras mīnām (..) tiem vajadzētu braukt pa alternatīviem satiksmes ceļiem Hormuza šaurumā,” paziņoja Irānas Islāma revolūcijas gvarde, kuras paziņojumu citēja vietējie mediji.
Paziņojumā bija sniegti norādījumi alternatīvam iebraukšanas un izbraukšanas ceļam caur šo šaurumu.
ASV un Irāna naktī uz trešdienu vienojās par divu nedēļu pamieru. Tas notika nepilnu stundu pirms tam, kad būtu beidzies ASV prezidenta Donalda Trampa Irānai izvirzīta ultimāta termiņš.