Laputis apsēdušas dārzu, labākās mazsālīto gurķīšu receptes, izmaiņas nodokļos: ko lasīja visvairāk 2021.gadā?







Raut vai neraut tomātu lapas? Palīgā! Laputis apsēdušas dārzu! Kādas nodokļu piespiedu reformas gaidāmas no 2022.gada 1.janvāra? Ja zvanījis nezināms numurs, vai var tomēr noskaidrot – kas zvanītājs? Cik gramu ir glāzē, karotē, krūzē? 4 labākās mazsālīto gurķīšu receptes – šādas tēmas lasītājus interesēja visvairāk 2021.gadā.

TOP 10 lasītāko rakstu tops portāla la.lv sadaļā “praktiski”:

1. Laputis apsēdušas dārzu! Dārzniece iesaka efektīvu recepti, kā no tām atbrīvoties

Sadaļā “dārzs” publicējām atbildes uz lasītāja jautājumu: “Uz rozēm laputis, arī jaunajām upenēm lapas čokurā. Ar ko miglot (stipro ķīmiju nepiedāvāt)?”

2. Cik gramu glāzē, ēdamkarotē, tējkarotē. Saimniecītes špiks virtuvē

Ne katrai saimniecei ir virtuves svari un ne vienmēr tik daudz laika, lai katru sīkumu nosvērtu.

3. Kraukšķīgi un aromātiski mazsālītie gurķīši. 4 receptes dažādām gaumēm

Mazsālīti gurķīši ir brīnišķīga uzkoda karstajās vasaras dienās! Varbūt pagatavot pikantākus vai, tieši otrādi, tikai mazliet sālītus un kraukšķīgus? Piedāvājam arī recepti, kā tos gatavot no rīta, bet ēst jau pusdienās pēc pāris stundām.

4. 3 gadījumi, kad nav jāmaksā nodoklis, pārdodot nekustamo īpašumu

Lasītājs jautāja: ““Vai jāmaksā iedzīvotāju ienākuma nodoklis par ienākumiem, kas gūti, pārdodot nekustamo īpašumu, ja tiek pārdots vienīgais nekustamais īpašums.”

5. Zvanījis nezināms numurs? Ir iespēja noskaidrot, kas bijis zvanītājs

Kad ieraugām tālrunī neatbildētu zvanu no tālruņa katalogā nesaglabāta adresāta, pārņem duālas sajūtas. No vienas puses – gribas zināt, kas bijis zvanītājs un ko vēlējies, no otras – ir nedaudz bail uzreiz atzvanīt, jo ne mazums dzirdēts par dažādiem krāpšanas gadījumiem.

6. Dārzeņu sējas un stādīšanas kalendārs 2021.gadam: iesaka agronoms

“Ariet augšā mauriņus! Šogad par ēdamlietu audzēšanu iespēju robežās jādomā visiem,” – mudina agronoms Māris Narvils. Viņš uzskata, ka nestabilā laikā, kā patlaban, tas, ko katrs var darīt savas neatkarības saglabāšanai, ir vismaz daļēji savu ģimeni apgādāt ar pārtiku. Tāpēc šogad dārza darbiem jāpievēršas ar pilnu jaudu. Pamats visam – dārzeņi.

7. Labākās sējas dienas 2021.gadā: Bražūnu ģimenes sējas kalendārs

Lasītāja jautā: “Jau daudzus gadus pieturos pie Bražūnu ģimenes sējas kalendāra. Kuras labākās dienas iesaka šogad?”.

8. No nākošā gada 1.janvāra gaidāma piespiedu nomas reforma

Pēc gadumijas sāksies izmaiņas piespiedu dalītā īpašuma attiecībās.

9. Kāds nogriež kātus gandrīz plikus, citam tie vēl kupli. Raut vai neraut tomātu lapas?

Lasītāja jautā: “Ir dažādi viedokļi par lapu griešanu tomātiem. Citi nogriež gandrīz plikus kātus. Manējie vēl kupli. Cik varu griezt?”

Bijušās Zolitūdes muižas vietā tagad ir Mārtiņa Vērdiņa "rančo". Kā aktieris ticis pie šī īpašuma?













Aktiera Mārtiņa Vērdiņa “rančo”

Tautā iecienītajam teātra un kino aktierim Mārtiņam Vērdiņam junioram šogad aprit 80. dzīves pavasaris. Apsveicam! Cik zaļš tas plaucis māk­slinieka dzīvē, daiļradē gadu lokos viņa paša mājās, kas uzceltas bijušās Zolitūdes muižas vietā?

