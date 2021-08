LZA Terminoloģijas komisija kā argumentu “o” paturēšanai vārdā “paraolimpisks” savulaik minējuši arī to, ka grieķu valodā attiecīgais patskanis saglabāts. Arī tagad tīmeklī var pārliecināties, ka grieķu mediji grieķu valodā šo vārdu raksta tā. Ekrānuzņēmums no Grieķijas interneta medijiem

Lasītāja: Kas tās par “limpiskajām spēlēm”? Nopriecājos, ka nekropļo valodu, bet nekā Ieteikt







“Latvijas Avīze”, AS “Latvijas Mediji”

“Latvijas Avīzes” lasītāja rīdziniece Biruta Vimba redakcijai raksta: “Pēc vasaras olimpisko spēļu noslēguma ceremonijas Tokijā LTV izskanēja paziņojums par to, ka sekos para­olimpiskās spēles. Ļoti nopriecājos, ka mūsu valodā būs izskausts viens valodas kropļojums paralimpiskās spēles. Bet nekā! Nākamajā dienā “LTV1” ziņās, titros, kā arī “Latvijas Avīzes” 10. augusta numurā lieliem burtiem paziņots: “Paralimpiskajās spēlēs Latviju pārstāvēs septiņi sportisti”.

Kas tās par “limpiskajām spēlēm”? Kur ir tāds Limpa kalns? Grieķijā tāda kalna noteikti nav! Ja kādi citi pasaulē neciena savu valodu, tad mums gan nevajadzētu māžoties pakaļ! Latvija ir neatkarīga valsts ar savu neatkarīgu un unikālu kultūru, kur galveno vietu ieņem pareiza latviešu valoda.

Ja kādam par šo vārdu ir šaubas, paskatieties jaunajā Latvijas enciklopēdijā. Tur skaidri ir rakstīts par paraolimpiskajām spēlēm. Zinātņu akadēmijas Terminoloģijas komisija ir atzinusi šo terminu par pareizu un nav piekritusi to grozīt. Cienīsim savu valodu, zemi, kurā dzīvojam, un reizē arī paši sevi un vēlēsim mūsu paraolimpiešiem panākumus!”

Aktualizējas ik pēc četriem gadiem

“Latvijas Avīze” jau pirms pieciem gadiem publikācijā “Kā tad īsti ir pareizi – paraolimpiskās spēles vai paralimpiskās?” skaidroja šo jautājumu.

LZA Terminoloģijas komisija par šo vārdu spriedusi 1996. gadā, kad ieteikta forma ar patskani o: paraolimpisks. 2008. gadā komisija par to spriedusi atkal un ar balsu vairākumu vienojusies, ka nav pamata lēmumu mainīt.

Lūk, kas lasāms komisijas protokolā: “Komisijas vadītāja Valentīna Skujiņa norāda, kas šis jautājums aktualizējas ik pēc četriem gadiem. V. Skujiņa skaidro, ka te jāskata divi aspekti: 1) valodas aspekts; 2) jēdziena aspekts. Skatot pirmo aspektu, svarīgi, no kā vārds ir darināts (paraplegia + olimpic). Vārds daļās iedalāms šādi: para + olimpisks, elementam para- noteiktās pozīcijās (divu patskaņu sadurā) var atmest pēdējo patskani a. Ja tiek atmests o, sakne paliek bez pirmā patskaņa, resp., limpisks.”

Vēlāk komisijai elektroniski piesūtīts viena komisijas locekļa Eduarda Caunas atsevišķais viedoklis: “”Paralympic” nav saliktenis, bet gan t. s. portman­teau vārds, līdzīgi kā Tanzānija (Tanganyika + Zanzibar), brunch (breakfast + lunch) un Vikipēdija (wiki + encyclopedia), tādēļ apsvērumi, kas saistīti ar salikteņu veidošanas likumībām, šeit ir nevietā. Angliski veidotais terminelements “paralympic” latviski būtu jāatveido fonētiski bez pārveidošanas, vienīgi pievienojot atbilstošu galotni – “paralimpisks/paralimpiskais/paraolimpiskās”.”

Ekrānuzņēmums no Grieķijas interneta medijiem

Skatot otru aspektu jēdzienisko pusi, Sporta terminoloģijas apakškomisijas priekšsēdētājs U. Švinks skaidrojis spēļu vēsturi (sākotnēji kā kara invalīdu spēles) un minējis, ka praksē šīs spēles vēlas nodalīt no olimpiskajām spēlēm, tādēļ šo šķīrumu vēlas uzsvērt ar vārda atšķirīgumu (sēdes dalībnieki gan iebilduši, norādot, ka uz to, ka šīs spēles nav olimpiskās, norāda sākumdaļa para-). U. Švinks informējis par dažādām organizācijām un to struktūru, norādot, ka ir arī Latvijas Paralimpiskā komiteja un, tulkojot no angļu valodas, – arī Starptautiskā paralimpiskā komiteja. Šobrīd šīs spēles neietilpst olimpiskajās spēlēs, taču jebkurai valstij, kas piekritusi rīkot olimpiskās spēles, jārīko arī paraolimpiskās spēles.

Tāpat Terminoloģijas komisijas sēdes dalībnieki, iepazinušies ar dokumentiem, secinājuši, ka nosaukuma lietojums dažādās valodās neesot konsekvents. Kā argumentu o paturēšanai valodnieki minējuši arī to, ka grieķu valodā attiecīgais patskanis saglabāts un angļu valodā tā atmešana varētu būt saistīta ar izrunu.

Šajā LZA Terminoloģijas komisijas sēdē, apspriežot tiesisko aspektu, apšaubīts, vai nosaukumu var patentēt, jo valodnieku ieskatā patentēt varot kādu prečzīmi, nevis terminu.

Olimpiskās spēles “pieder” SOK

Bet, kā teikts “Latvijas Avīzes” minētajā publikācijā 2016. gadā, biedrības “Latvijas Paralimpiskā komiteja” prezidente Daiga Dadzīte jau 2015. gadā sūtījusi lūgumu dažādām valsts instancēm izstrādāt vienotu un saskaņotu terminoloģiju saistībā ar paralimpisko sportu. Vēstulē bija teikts: “Šobrīd latviešu valodā tiek lietota terminoloģija – paraolimpiskās spēles, paraolimpiskais sports u. tml., kas ir pretrunā ar Starptautiskās paralimpiskās komitejas noteiktās terminoloģijas lietošanu saistībā ar paralimpisko sportu visā pasaulē.

Vārds “paralimpiskā” ir cēlies no grieķu vārda “para” (blakus vai kopā) un vārda “olimpiskā” – “olympic”. Vārda “paralimpiskā” nozīme ir tā, ka paralimpiskās spēles ir paralēlas sacensības olimpiskajām spēlēm un parāda vai ilustrē, ka abas kustības olimpiskā un paralimpiskā pastāv viena otrai blakus, ar vienādiem uzdevumiem un mērķiem.”

Par to, ka ar terminu “paraolimpiskās spēles” būs sarežģījumi, savulaik brīdinājusi valodniece Maija Baltiņa, publikācijā (“Paralimpiskās vai para­olimpiskās spēles”, “Diena” 07.10.2004.) atgādinot, ka Starptautiskā olimpiskā komiteja (SOK) uzskata, ka termins “olimpiskās spēles” ir tikai un vienīgi SOK starptautiski patentēts termins un tās īpašums: “Termina “olimpiskās spēles” lietojums saistībā ar cita rakstura un cita satura, citas ievirzes spēlēm ir kvalificējams kā SOK tiesību pārkāpums.

SOK ir devusi tikai iespēju rīkot Paralimpiskās komitejas organizētās sacensības pilsētās, kurās notikušas olimpiskās spēles, bez olimpisko rituālu, simbolu izmantojuma.

Varam teikt, ka, nelegāli lietojot variantu “paraolimpiskās spēles”, tiek maldināts cilvēks, radot priekšstatu, ka cilvēku ar īpašām vajadzībām augstākā līmeņa sacensības ir olimpisko spēļu sastāvdaļa.”

Nostāja nemainīga

Latvijas Paralimpiskajā komitejā “Latvijas Avīzi” informēja, ka joprojām neesot pārmaiņu Terminoloģijas komisijas nostādnē un patlaban Latvijā tiek lietotas un atzītas abas formas – “paralimpisks” un “paraolimpisks”.

Taču Latvijas Paralimpiskā komiteja lieto starptautiski atzīto jēdzienu “paralimpisks”. Jāpiebilst, ka arī Lietuvas un Igaunijas Paralimpiskās komitejas savos nosaukumos lietuviešu un igauņu valodā neizmanto burtu “o”.