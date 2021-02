Foto: Imago/Scanpix/LETA

Latvijā atgriežas pavasara vēstneši cīruļi







Latvijā atgriežas pavasara vēstneši cīruļi, novēroja aģentūra LETA.

Zemgalē Vecumnieku novadā cīruļu treļļi sestdien no rīta bija dzirdami uzreiz pēc saullēkta netālu no Lādzēnu ezera. Šajā apvidū uz laukiem un pļavām sniegs daudzviet jau ir nokusis un palikuši tikai atsevišķi sniegti laukumi ēnainākās vietās. Līdz ar to cīruļiem ir iespēja atrast patvērumu.

Kā skaidro eksperti, tas gan nenozīmē, ka Latvijā vairs nav gaidāmi ziemai raksturīgi laika apstākļi.

Kā ziņots, līdz 3.martam Latvijā gaidāms visai silts laiks, savukārt nākamās nedēļas otrajā pusē atgriezīsies sals, vēsta pašreizējā “Global Forecast System” prognoze.

Nākamās nedēļas pirmajā pusē gaidāms siltums līdz +10 grādiem, bet naktīs, debesīm skaidrojoties, nedaudz piesals. Sagaidāms, ka ceturtdien, 4.martā, sāks ieplūst auksts gaiss no ziemeļiem, un nākamās nedēļas nogalē termometra stabiņš vietām var noslīdēt zem -10 grādiem, arī dienas laikā daudzviet gaidāms neliels sals. Iespējams, tas daudzviet būs kailsals.