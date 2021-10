Foto: AP/Scanpix/LETA

Latvijā atklāts rekordliels jauno Covid-19 gadījumu skaits – 3206, miruši 33 saslimušie







Aizvadītajā diennaktī Latvijā reģistrēti 3206 jauni Covid-19 gadījumi un saņemti ziņojumi par 33 Covid-19 pacientu nāves gadījumiem, liecina Slimību profilakses un kontroles centra (SPKC) apkopotie dati.

Dienas laikā divu nedēļu kumulatīvā saslimstība ar Covid-19 pieaugusi no 1686,2 līdz 1737,4 gadījumiem uz 100 000 iedzīvotāju, kas joprojām ir līdz šim augstākais Latvijā reģistrētais rādītājs.

Iepriekšējās ziemas Covid-19 viļņa laikā augstākais kumulatīvais rādītājs Latvijā bija fiksēts janvāra pirmajā pusē, kad 10.janvārī tas sasniedza 693,9.

No visiem aizvadītajā diennaktī reģistrētajiem Covid-19 gadījumiem 2314 saslimušie bijuši nevakcinēti vai vakcinācijas kursu nepabeiguši, kamēr 892 bija vakcinējušies.

No aizvadītajā diennaktī reģistrētajiem nāves gadījumiem viens cilvēks bija vecumā no 40 līdz 49 gadiem, divi – vecumā no 50 līdz 59 gadiem, pieci – vecumā no 60 līdz 69 gadiem, astoņi – vecumā no 70 līdz 79 gadiem, vienpadsmit – vecumā no 80 līdz 89 gadiem un seši – vecumā no 90 līdz 99 gadiem.

Pagājušajā diennaktī Latvijā kopumā veikti 27 089 Covid-19 izmeklējumi, bet pozitīvo gadījumu īpatsvars pret testētajiem bijis 11,8%.

Covid-19 saslimušo kopskaits pēdējās divās nedēļās sasniedzis 32 893.

Latvijā līdz šim Covid-19 laboratoriski apstiprināts 208 783 cilvēkiem, savukārt līdz šim reģistrēti 3099 Covid-19 pacientu nāves gadījumi.