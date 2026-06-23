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Lustīgi nolīgot! Tāda Līgo diena un Jāņu nakts gadiem nav bijusi! Laika prognoze 0

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LETA
8:14, 23. jūnijs 2026
Ziņas Dabā

Līgo dienā Latvijā nokrišņi nav gaidāmi, prognozē Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrā.

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Līgo dienā daudzviet Latvijā spīdēs saule. Lai gan nokrišņi nav gaidāmi, brīžiem debesis aizklās mākoņi. Vējš saglabāsies lēns, un gaiss iesils līdz +18…+23 grādiem.

Arī Rīgā diena būs lielākoties saulaina un sausa, tomēr dažbrīd debesīs varēs novērot mākoņus. Vējš turpinās pūst lēni, un gaiss iesils līdz +20…+22 grādiem.

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