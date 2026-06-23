Lustīgi nolīgot! Tāda Līgo diena un Jāņu nakts gadiem nav bijusi! Laika prognoze 0
Līgo dienā Latvijā nokrišņi nav gaidāmi, prognozē Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrā.
Līgo dienā daudzviet Latvijā spīdēs saule. Lai gan nokrišņi nav gaidāmi, brīžiem debesis aizklās mākoņi. Vējš saglabāsies lēns, un gaiss iesils līdz +18…+23 grādiem.
Arī Rīgā diena būs lielākoties saulaina un sausa, tomēr dažbrīd debesīs varēs novērot mākoņus. Vējš turpinās pūst lēni, un gaiss iesils līdz +20…+22 grādiem.