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Vēlies sev slinku vīru? Astroloģija zina, kuras zodiaka zīmes būs visspēcīgākās šajā jomā 9

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LA.LV
8:03, 23. jūnijs 2026
Kokteilis Horoskopi un mistika

Mīlestība sākas ar tauriņiem vēderā un romantiskiem randiņiem, bet pēc kāda laika nāk ikdiena ar saviem neizbēgamajiem jautājumiem: kurš iznesīs miskasti, kas pagatavos vakariņas un kāpēc dīvāns atkal izskatās kā guļamvieta?

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Kokteilis
Vēlies sev slinku vīru? Astroloģija zina, kuras zodiaka zīmes būs visspēcīgākās šajā jomā 9
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Ja tevī mīt sieviete, kura sapņo par maksimāli relaksētu un nesteidzīgu partneri, astroloģija piedāvā gatavu “slinko vīra topu”. Šie pieci zodiaku pārstāvji izceļas ar īpašu talantu dzīvot bez liekas steigas, stresa un mājas darbiem. Protams, ar humoru un nedaudz ironijas – bet daudzas sievietes atzīst, ka apraksti trāpa diezgan precīzi.

Horoskopi, zvaigžņu paredzējumi un citas līdzīgas tēmas – šādu materiālu galvenais mērķis ir izklaidēt, nevis kalpot par nopietnu pamatu dzīves lēmumu pieņemšanai. Mēs aicinām ikvienu saglabāt veselīgu skepsi un savus ikdienas soļus balstīt uz racionāliem apsvērumiem. Tagad, kad tas ir skaidrs, ļaujies zvaigžņu stāstam ar vieglu smaidu!

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