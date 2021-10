Foto: TASS/Scanpix/LETA

Latvijā līdz šim miruši jau vairāk nekā 3000 Covid-19 inficēto







Aizvadītajā diennaktī Latvijā reģistrēti 2932 jauni Covid-19 gadījumi un saņemti ziņojumi par 26 Covid-19 pacientu nāvi, līdz ar to līdz šim Latvijā dzīvību zaudējuši jau 3018 Covid-19 inficēti cilvēki, liecina Slimību profilakses un kontroles centra (SPKC) apkopotie dati.

Līdz ar lielo saslimušo skaitu aizvien strauji turpina kāpt saslimstības divu nedēļu kumulatīvais rādītājs – dienas laikā tas palielinājies no 1539,2 līdz 1605,9 gadījumiem uz 100 000 iedzīvotāju, kas ir līdz šim augstākais Latvijā reģistrētais rādītājs.

Iepriekšējās ziemas Covid-19 viļņa laikā augstākais kumulatīvais rādītājs Latvijā bija fiksēts janvāra pirmajā pusē, kad 10.janvārī tas sasniedza 693,9.

No visiem aizvadītajā diennaktī reģistrētajiem Covid-19 gadījumiem 2194 saslimušie bijuši nevakcinēti vai vakcinācijas kursu nepabeiguši, kamēr 738 bija vakcinējušies.

No aizvadītajā diennaktī reģistrētajiem nāves gadījumiem viens cilvēks bija vecumā no 50 līdz 59 gadiem, četri – vecumā no 60 līdz 69 gadiem, pieci – vecumā no 70 līdz 79 gadiem, 11 – vecumā no 80 līdz 89 gadiem, pieci – vecumā no 90 līdz 99.

Pagājušajā diennaktī Latvijā kopumā veikti 21 566 Covid-19 izmeklējumi, bet pozitīvo gadījumu īpatsvars pret testētajiem bijis 14,5%.

Covid-19 saslimušo kopskaits pēdējās divās nedēļās sasniedzis 30 404.

Latvijā līdz šim Covid-19 laboratoriski apstiprināts 200 321 cilvēkiem, bet miruši 3018 ar šo slimību sasirgušie.

Jau vēstīts, ka ārstniecības iestādēs pagājušajā diennaktī ievietoti 206 Covid-19 pacienti, kas līdz šim ir lielākais Covid-19 stacionēto skaits diennaktī, bet 161 no tām izrakstīti, līdz ar to kopumā stacionēto Covid-19 pacientu skaits palielinājies no 1257 līdz 1277 pacientiem, liecina Nacionālā veselības dienesta dati.

Šis ir līdz šim lielākais stacionēto pacientu kopskaits. Iepriekš lielākais stacionēto Covid-19 pacientu kopskaits Latvijā tika izziņots 22.oktorbī, kad slimnīcās ārstējās 1257 pacienti, bet pirms tam – 13.janvārī, kad slimnīcās ārstējās 1224 cilvēki.

No slimnīcās esošajiem Covid-19 pacientiem 1123 ir ar vidēji smagu slimības gaitu, bet 154 – ar smagu slimības gaitu, Tādējādi 13,7% stacionēto šobrīd ir smaga slimības gaita.

Līdz ar to vakar sasniegts gan jauns kopējo stacionāro esošo rekords, gan dienā no jauna stacionēto rekords, gan arī smagā stāvoklī esošo pacientu rekords.

Kopumā līdz šim no slimnīcām izrakstīti 16 872 Covid-19 pacienti.